Rendőrautóban rúgott fejbe rendőrt, másnap már elengedték, hogy tűzharcba keveredhessen a TEK-kel

Döbbenetes részleteket tudott meg a Blikk a Bajnok utcai ámokfutó elfogásáról. Június 18-án egy fegyveres férfi barikádozta el magát a VI. kerületi bérház egyik lakásában: G. Krisztiánt végül a Terrorelhárítási Központ ártalmatlanította - írja a bulvárlap.

A gangos házban még napokkal a történtek után is mindenki G. Krisztián ámokfutásáról beszél. A középkorú férfi évek óta minden létező módszerrel megkeseríti a lakók életét. Békésen játszó kisgyerekeket fenyeget, több tulajdonosnak már azt is kilátásba helyezte, hogy megöli őket.



Az ajtó fedezékéből tüzelt a férfi, ezután lerohanta őt a kommandó (fotó: TEK)

Pár éve majdnem felrobbantotta a kétemeletes házat, csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia. Utána egy ideig idegorvosi kezelés alatt állt, de végül hazamehetett, aztán kezdődött minden elölről. A földszinten élő egyik családra különösen ki volt hegyezve, június 18-án pedig olyat tett, amelyet garantáltan soha nem felejtenek el. A pokoli pillanatokat a família egyik tagja elevenítette fel a Blikknek, aki annyit kért, hogy cikkükben változtassuk meg a nevét, mert nagyon fél a támadótól.



G. Krisztiánt igazi bajcsinálónak tartják (fotó: Instagram)

– A családommal és a szomszédokkal kint ültünk a lakásunk előtt egy kis asztalnál, és csöndesen beszélgettünk – kezdte Mónika.

– A férfi a másodikon lakik, és amikor halljuk, hogy csapódik az ajtaja, mindig összeugrik a gyomrunk. Most is ez történt, de mivel nem érkezett le, felnéztünk ketten is a lépcsőfordulóra. Azt láttuk, hogy ott áll egy fegyverrel, amelynek a csövét felénk tartja. Azonnal rohantunk, ahogy csak tudtunk, mindenki elbújt valahova. Egyikünk hívta a 112-t, és közben imádkoztunk, hogy a rendőrök hamar érjenek ide. Szerencsére ez meg is történt, közben pedig ő felment a lakásába. Innen indult a rendőri akció – mesélte még mindig remegve az egyik érintett.



Az önmagából kifordult férfit a kommandósok hordágyhoz rögzítették, így szállították el a helyszínről (fotó: TEK)

A Blikk információi szerint a kommandósok először egy telefont akartak bejuttatni az addigra magát teljesen elbarikádozó férfinak, a túsztárgyaló akart beszélni vele. Ő azonban a készüléket kidobta az ablakon. Ezt követően adott le tíz lövést, de akkor még nem lehetett tudni, riasztó- vagy éles fegyvert használt-e az ámokfutó. Végül a TEK-esek betörték az ajtó, majd leteperték G. Krisztiánt.

– Örökre hálásak leszünk a kommandósoknak, hogy megvédtek minket ettől az őrülttől. Amióta nincs itthon, minden más. Addig a szó szoros értelmében egész nap rettegtünk. Nemcsak mi, hanem az összes lakó. Volt, hogy az ajtónkat rúgta tiszta erőből, de olyan is előfordult, amikor kilométereken keresztül követett minket az utcán – folytatta Mónika.

Elfogása előtt két nappal a rendőrség járt már a férfi lakásán, mert különböző bűncselekmények miatt keresték őt. Akkor is ellenállt, a rendőrautóban fejbe rúgta az egyik zsarut. Egy nap múlva kiengedték, hazamehetett. Feltehetőleg a legutóbbi akciója után a lakók jó időre megszabadultak tőle. G. Krisztián ellen a TEK feljelentést tett felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt. A TEK intézkedését kiváltó cselekmény miatt a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.



A hölgy mutatja: így fogta rájuk fegyverét az elborult férfi (fotó: Fuszek Gábor / Blikk)

Talán nem minden aspektusból hülye

Bár a lakók soha nem láttak senkit jönni G. Krisztiánhoz, az interneten aktív közösségi életet élt. Az egyetemen pszichológiát és informatikát is tanuló férfinak van olyan, a világhálóra feltöltött videója, amelyen hangszeren zenél, egy másikon pedig tökéletes angolsággal tart előadást. Egy könyvet is írt, amelyben igen elvont formában pszichológiai elemzéseket közölt.

A rendőrség korábban eléggé szűkszavúan számolt be az esetről

A budapesti rendőrök és a Terrorelhárítási Központ munkatársai elfogták, elszámoltatása folyamatban van - írta korábbi hírében a rendőrségi honlap. Alább a nem túl részletes folytatás.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2021. június 18-án 11 óra 22 perckor egy férfi tett bejelentést; elmondása szerint szomszédja, egy 42 éves férfi fegyvert fogott rá.



Befogáshoz készülődő TEK-esek (fotó: Police.hu)

A budapesti rendőrök azonnal a helyszínre mentek, majd a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége is megérkezett.

A férfi közben bezárkózott a saját lakásába.



Jó ötlet futni hagyni a közveszélyes őrülteket... (fotó: Police.hu)

A Terrorelhárítási Központ munkatársai 12 óra 40 perckor behatoltak a lakásba, és ott elfogták G. Krisztiánt, akinél egy gáz- és riasztófegyvert találtak.

A 42 éves budapesti férfit előállították a VI. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett miatt indult ellene eljárás; elszámoltatása folyamatban van.