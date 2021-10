Anyaország :: 2021. október 15. 22:50 ::

Dobrevék az Apró-villában attól rettegnek, hogy a budaiak döntik el az előválasztást

Ne hagyd, hogy csak a budaiak döntsenek! – ezzel a felhívással mozgósítja szimpatizánsait a Demokratikus Koalíció, írja a hvg.hu.

A fővárosiakat megosztó hangvételű szavazásra buzdító felhívást tett közzé a DK. Azt írták: “A budai kerületek előválasztási részvétele messze meghaladja az országos átlagot”. Végül azzal buzdított a párt Dobrev Klára melletti szavazásra, hogy “a pesti kerületekben sokkal kevesebben szavaznak, mint Budán.

Ne hagyd, hogy csak a budaiak döntsenek! Nem lehet választást nyerni csak Budáról! Szavazz te is!

A DK posztja alatt a kommentelők azonban nem voltak elragadtatva ettől a kommunikációtól. Egyikük meg is jegyezte: “Ugrasszuk még össze Pestet és Budát is! Úgy is olyan kevés a konfliktus!”