Anyaország :: 2021. december 9. 13:41 ::

Négymilliós végkielégítéssel távozhat Völner Pál

Nem távozik üres kézzel az Igazságügyi Minisztériumból Völner Pál, aki kedden lemondott az államtitkári tisztségéről, miután Polt Péter legfőbb ügyész súlyos korrupciós vádak miatt kikérte a mentelmi jogát a parlamenttől. A jogszabály szerint háromhavi illetményével megegyező búcsúpénz jár Völnernek, azaz bruttó 3,9 millió forint. Ezt még abban az esetben sem kell visszafizetnie, ha netán jogerősen elítélik a politikust, írja a 24.

„Ez nem jár vissza, illetve erre nincsen szabály, mivel államtitkárt még sosem fogtak perbe korrupció miatt, tehát erre nem is gondolt a jogalkotó a végkielégítési szabályozás esetén – fejtette ki Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója a lapnak.

Völnernek a végkielégítésen kívül, bármilyen bizarrul is hangozhat ez most, járhat szabadságmegváltás is a bent ragadt szabadnapjai után.

Az ügyészség hivatali vesztegetés elfogadásáról és más bűncselekményekről számolt be a politikussal kapcsolatosan. "A folyamatban levő nyomozásban megalapozott gyanú merült fel arra, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió forintot kapott" – írta az ügyészség közleményében.

Völner jelenleg fideszes országgyűlési képviselő, a mandátumáról eddig nem mondott le. Mentelmi jogának felfüggesztéséről jövő héten dönthet a parlament. A pártja már jelezte, hogy megszavazza azt, így nem lesz akadálya, hogy a nyomozóhatóságok eljárjanak Völnerrel szemben.