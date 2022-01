Anyaország, Videók :: 2022. január 1. 22:30 ::

MZP nem hisz a közvélemény-kutatásoknak, sosem érdekelték őt, aki nem az ő győzelmét hirdeti, az áruló vagy Fidesz-zsoldos

Mindenki az ő Magyarországát akarja. Bizony. Kétszer is hangsúlyozta, hogy a „romákkal” akar kormányt váltani.

Két dolog nem maradhatott el. Az egyik, annak az elmondása, hogy mennyire rosszul teljesít az Orbán-kormány alatt az ország, és a nagy osztogatás azt mutatja, hogy félnek a ballib ellenzéktől (amelynek szerinte persze nincs oldalisága). Ebben még van is sok igazság. A másik visszatérő narratíva pedig az árulózás, Bajnairól és Botkáról is megemlékezett a hátulról kapó golyók miatt.

De persze az ellenzék szerinte nagyon erős, és 2018-ban is nyert volna közös listán. Amellett, hogy évekig tart összefésülni ennyi pártot, és ezért sem értelmezhető, amit mond, akkor még volt egy 20 százalék körüli Jobbik, amelynek akkor még nem Gyurcsány-csatlóságról álmodoztak a hívei, és egy részük most már a nem kutatásokban finoman szólva sem mindig korrekten kezelt , a korábbi választásokon alulmért, de most már a parlamenti küszöb fölé jelzett Mi Hazánk szavazója, de vélhetően vannak, akik a bizonytalanok vagy a fideszesek táborába kerültek azóta. (Vagyis a Fidesz számára éppen az lehet aggasztó, hogy ennek ellenére nem áll reménytelenül a szivárványkoalíció szénája, de ezen még Márki-Zay ámokfutásai segíthetnek...)

Újabb bakit is sikerült összehozni, az álláskeresési járadéknak korábban az időtartamába tört bele a nyelve , ezúttal viszont egész egyszerűen járuléknak nevezte (és persze munkanélküli segélynek is, hogy a „romák” is értsék). Pedig közgazdászként tudhatná, hogy a járulékot a bérből szokás levonni, nem pedig a postás hozza.

Miután Kari Gerit az előválasztás két fordulója között a neki kedvező felmérésekbe kapaszkodva golyózta ki és állította be maga mögé, volt bőr a képén azt mondani:

Én két választást nyertem Hódmezővásárhelyen, és egy előválasztást. Soha egyetlen alkalommal nem a közvélemény-kutatásokra hallgattunk, hanem a szavazópolgárok szavazataira.

Utána kifejti, hogy mindenki Orbánt próbálja hatalmon tartani, aki szerint nem az ellenzék áll nyerésre. Kérdés, hogy azokat a közvélemény-kutatókat is ide érti-e, akiknek korábban felhasználta az adatait a saját céljaira. És hogy akkor is ezt mondaná-e, ha az előnyüket mérik... Addig is megy a vagdlakozás, amikor egyre több a leváltását sürgető nem fideszes hang akad.

Messzebb nem is gurulhatott volna a pezsgőbe áztatott gyógyszer újévkor.

Frissítés: És persze covidozva öregezett is egyet

Érdemes még kiemelni az alábbi mondatát:

Mitől lett volna több szavazója a Fidesznek most, mint volt 2018-ban? A covid miatt is megtizedelt idős korú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre, de a fiatalok messze nagy többségben változást akarnak.

Az idősebb korosztályra nagyobb mértékben jellemző fideszes és DK-s rajongás közismert, de mindenképpen érdekes, ahogy előhúzza a koronapestis-kártyát. Ezzel is sikerült magas labdát adni, jól jön ez a fideszeseknek, de a kétfarkúak társelnökénél is kivágta a biztosítékot

(Kuruc.info)

Kapcsolódó: