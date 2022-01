Anyaország :: 2022. január 21. 14:30 ::

Megunta a parízert a ferencvárosi moslék: többszörésére emelnék a fizetésüket a képviselők

Ferencváros 18 képviselőjéből tízen, a Momentum, a DK, az MSZP, a Jobbik és a Párbeszéd helyi politikusai írták alá azt a javaslatot, hogy az önkormányzat emelje meg a testület tagjainak tiszteletdíját – kezdi Facebook-bejegyzését Baranyi Krisztina.

A ferencvárosi polgármester szerint a kilenc bizottsági elnök, illetve tanácsos 290 ezer forint helyett 730 ezer forintot szeretnének havonta hazavinni.

Az egyszerű képviselők sem maradnának hoppon, nekik 233 ezer forint helyett 520 ezer forint havi apanázs jutna.



Feszült a viszony az elvtársnővel (fotó: Mohai Balázs / MTI)

Baranyi szerint az ötlet az önkormányzatnak évi 80 millió forint plusz kiadást jelentene. Nagyobb összegről van szó, mint amennyit idén az út- és járdafelújításra szánnak. (Amikor a kormány elvon valami bevételt, akkor sírnak, hogy csődbe mennek, de ilyenkor nem az önkormányzatért aggódnak, hanem saját magukért és "hasznos munkájuk" megbecsültségéért... - a szerk.)

A polgármester arról is ír, tény, hogy a ferencvárosi képviselők jövedelmét a fideszes vezetésű településekkel szemben nem egészíti ki semmilyen alkotmányos költség, és a rohamosan növekvő infláció is indokolhat emelést. Ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy „ez azonban nem jelenthet ilyen gátlástalan lépést”.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy a kért emeléssel 70 százalékkal többet szeretnének maguknak, mint amennyit az átlagmagyar, illetve hogy másfélszer akkora bért szeretnének, mint a Fővárosi Önkormányzat bizottsági elnökei.

Baranyi vétót ígér, a Momentumnál rájöttek, hogy ez a nyilvánosság előtt kínos

(A hajdan az Együtt színeiben politizáló Baranyi LMP-s és kétfarkú támogatással előzte a "nagy" pártok jelöltjét, bár többek között buzirajongásban is jó elvtárs, konfliktusaik vannak, még zsidózásügyben is - a szerk.) – Ezért a javaslatot nem támogatom, megszavazni nem fogom. Ha a testület megszavazza, akkor polgármesteri vétóval élek – fejezi be a bejegyzést a polgármester.

Mint azt a Momentum közleményben jelezte, a kezdeményezést először a párt helyi képviselői is aláírták, mivel „a polgármesteri és alpolgármesteri fizetésekkel ellentétben” a képviselői tiszteletdíjak nyolc éve változatlanok. A képviselők közül azonban van, aki a beterjesztői aláírást már korábban visszavonta, a többi képviselő pedig nem fogja megszavazni az előterjesztést, miután a Momentum elnökségével egyeztettek, és a Momentum vezetése nem támogat ilyen mértékű emelést.

