Anyaország :: 2022. február 21. 16:15 ::

Harminc NAV-os szállta meg Iványi Dankó utcai központját - adótartozás és költségvetési csalás gyanúja

Hétfő reggel közel harminc NAV-os jelent meg az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesület budapesti, Dankó utcai központjában, házkutatási paranccsal.

Az eseményeket élő videóban közvetítő hvg-nek Iványi Gábor elmondta, szerinte ez egy politikai akció, kampányfogás, amihez eszközként használják fel a NAV-ot. Hozzátette, egy ideje tartó történet része a mai adóhivatali akció. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) "egyházelnöke" ugyanakkor elismerte, hogy valóban tartoznak a NAV-nak.

Az adóelmaradást szívesen kifizetnék, amennyiben a magyar állam is kifizetné a jog szerint nekik járó több milliárd forintot – hangsúlyozta Iványi Gábor. A lap úgy tudja, Iványiék készek tárgyalni, és hamarosan le is ülnek egyeztetni az adóhivatal helyszínen tartózkodó munkatársaival.



Fotók: Veres Viktor/hvg

A NAV nem először próbálja lefoglalásokkal, inkasszókkal behajtani a tartozást. Tavaly októberben fegyveres adóellenőrök jelentek meg náluk, előtte néhány hónappal pedig egy szegedi iskolájukhoz szállt ki a NAV.

A helyszínen kiderült, hogy a NAV szerint több jogi személlyel kapcsolatban és költségvetési csalás miatt nyomoznának, ezért jöttek iratokat lefoglalni. Iványi erre azt mondta, ez teljesen váratlanul érte, nem is érti, aktuálisan miről van szó, mert adótartozásról tudott.

Itt nincs költségvetési csalás, ha van ilyen, akkor azt a Miniszterelnökségen tessék keresni – közölte a NAV-osokkal. Arról is beszélt a helyszínen, hogy a magyar költségvetésből hiányzik több száz milliárd forint, amely elvesztette közpénz jellegét, míg az ő egyháza és a karitatív szervezetei állami feladatot átvállalva segítenek az embereken.

Gyurcsány felháborodott

A DK elnöke közösségi oldalán adott hangot felháborodásának a NAV fellépése miatt.

Persze. Szántsátok fel a tisztesség földjét! Hintsétek be sóval a becsület még megmaradt magvait! Büntessetek! Aztán röhögjetek közben agresszív vigyorral! Nekimentek Iványi Gábornak! Mik vagytok? Annak az embernek egy fáradt sóhajában több van, mint a ti egész nyavalyás életetekben – írta dühös hangú Facebook-bejegyzésében a volt miniszterelnök.

Karácsony is kiáll

Karácsony Gergely szerint nincs bocsánat arra, amit épp Iványi Gáborral művelnek. Különösen azok után, hogy Budapest főpolgármestere szerint Iványi Gábor egész élete a másokról való gondoskodásról szól.

"Iványi Gábor eddigi pályafutása alatt egymaga többet tett a szegények megsegítéséért, mint ez a hazug, aljas kormány, amely üldözi és kirekeszti a hajléktalan embereket. Most, hogy a neve felmerült, mint az egységes ellenzék államfő-jelöltje, és kritizálta a kormányt, politikai bosszúhadjáratot indítanak ellene. Reggelig tudnám sorolni azokat a Fidesz-közeli cégeket, ahol lenne keresnivalója az adóhatóságnak" – fogalmazott hivatalos oldalán a hírre reagáló bejegyzésében.

Frissítés: már tüntikéznek is az "egyházüldözés" ellen

Szolidaritási akciót hirdetett hétfő délután három órára a Párbeszéd Magyarországért Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség "vezető lelkésze", az Oltalom Karitatív egyesület elnöke mellett.



Fotó: Marjai János/24

Délután Iványi Gábor azt mondta, a NAV-osok nem mutatták meg, milyen felhatalmazás alapján mentek ki az irodáiban kutakodni, ezért ragaszkodott hozzá, hogy a NAV tisztviselői a sajtó jelenlétében végezzék a munkájukat. Iványi azt mondta, iratokat nem őriznek ott, ahova a NAV tisztviselői behatoltak, hanem a Wesley János Főiskola kampusztán van egy szoba, ahol az iratokat meg lehet tekinteni.

Iványi azt mondta, hogy a NAV-osok tájékoztatása szerint a Wesley János Főiskolával és az Oltalom Karitatív Egyesülettel kapcsolatban merült fel adócsalás gyanúja, ebben az ügyben nyomoznak ismeretlen tettes ellen. A "vezető lelkész" úgy fogalmazott, betörték az irodája ajtaját, kicserélték a zárat. A NAV-os akcióról azt mondta:

Sajnos többekben felmerült, lehet, hogy azt fogják megtalálni, amit ők maguk tettek oda, de mint mondta, ilyen messzire ő nem merészkedne. Iványi azt mondta, szerinte cirkuszt rendeznek választási kampány idején.

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi kiállásával politizál-e, azt mondta, nem, csak hangosan gondolkodik.

Iványi Gábor a beszéde után újságírókkal együtt megpróbált bemenni a telephelyre, de a NAV sárga mellényes tisztviselői útjukat állták. Néhány perccel később kinyílt az ajtó, és Iványi újra megpróbált bejutni, de továbbra is útját állták. A vezető lelkész kérte a NAV tisztviselőjét, hogy ne akadályozzzal a bejutását a saját munkahelyére. mint mondta, ő itt rektor és az "egyház" elnöke. Pár perccel később újságírók és fotóriporterek az ablakon keresztül másztak be a Dankó utcai épületbe.

Egy egyház elleni üldözés, ami itt zajlik – kommentálta az eseményeket eközben Iványi Gábor.

Az épületben kisebb lökdösődés alakult ki, a NAV tisztviselői többször erőteljesen felszólították az újságírókat, hogy távozzanak a „bűnügyi helyszínről”. A NAV-osok arról panaszkodtak, hogy az újságírók akadályozzák a munkájukat, az újságírók ugyanezt mondták, mondván, hogy őket Iványi engedte be. Az újságírók nem tágítottak. Egyikük megkérdeztre, valami olyasmit keresnek-e, amit reggel kilenc óta nem találtak meg.

A NAV nevében a sajtószolgálat ad tájékoztatást – mondta egy NAV-tisztviselő.

Közben Iványi Gábor is bejutott az épületbe, ő tájékoztatást kért arról, ki az a bűnügyi eljárás alá vont személy, aki az épületben van, de azt a választ kapta, hogy a sajtót nem tájékoztatják. Az épületben több országgyűlési képviselő, közöttük a párbeszédes Szabó Tímea is jelen volt, ők is tájékoztatást kértek, de a NAV-osok azt mondták, a sajtó képviselőinek jelenlétében nem adhatnak tájékoztatást.

A NAV tisztvselője végül azt mondta, hogy költségvetési csalás gyanújával folytatnak házkutatást határozat alapján.

Az öcsémet eljárás alá vonták, túszul ejtették, ő az eljárás alá vont személy – mondta Iványi Gábor.

A NAV-osok közben azt mondták, a házkutatást elrendelő határozatot annak mutatják be, aki Iványitól kapott ügyvédi meghatalmazást mutat fel, ezért kerestek egy ügyvédet a jelenlévők között.

Széll Bernadett független örszággyűlési képvisleő szerint olyan emberrel szemben folytatnak eljárást, aki az életét az elesettek megsegítésére tette fel. Nem tágítunk ebből a helyzetből, teljesesen törvénytelen az, amit a NAV csinál – fogalmazott.

Az épületen belül később újabb lökdösődés alakult ki, egy szobában szeretnének bejutni az épületben jelenlévők, a NAV-osok azonban még Iványi Gábor útját is elállják.

(Index - hvg - 24 nyomán)