Anyaország, Politikusbűnözés :: 2022. február 22. 14:48 ::

Simonka visszavonul - majd remélhetőleg be is vonul

Lemondott választókerületi elnöki posztjáról Simonka György, a Fidesz Békés megyei országgyűlési képviselője, akit bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással és korrupciós bűncselekmények elkövetésével vádol az ügyészség – értesült a 24.

Az már korábban kiderült, hogy a képviselőt az áprilisi választáson nem indítja újra a kormánypárt, helyette Erdős Norbert agrárállamtitkár lesz a Fidesz jelöltje Békés megye 4. számú választókerületében.

Simonka György a lap kérdésére elismerte, írásban mondott le a posztról, egyben azt is jelezte, kivonul az országos politikából, de marad a Fidesz tagja.

Elmondta azt is, hogy Pusztaottlaka fejlődéséért – ahol korábban polgármester volt – továbbra is dolgozni fog. Hozzátette, március elsején választják meg az új választókerületi elnököt. A tisztséget várhatóan Erdős Norbert tölti majd be, ennek jelei már a Fidesz weboldalán is láthatók. A párt szervezeti keresője ugyanis egyszerre Simonkát és Erdőst egyaránt választókerületi elnöknek jelzi.

Az Orosházát és 26 másik települést magába foglaló dél-békési választókerületben Simonka György korábban háromszor is tudott nyerni, ám a politikus és több családtagja ellen 2019-ben vádat emelt az ügyészség. A képviselőt és 32 társát bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt vonták eljárás alá, összesen 1,4 milliárd forint kárt okozhattak. Simonka az ügy harmadrendű vádlottja, őt a sorban a vád fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. egykori ügyvezetői előzik meg, ám az ügyészség a fideszes országgyűlési képviselőt tartja a vissza nem térítendő uniós és költségvetési forrásokat jogellenesen megszerző bűnszervezet irányítójának.

Simonka Györggyel szemben nyolc és fél év fegyházbüntetés kiszabását és 850 millió forint vagyonelkobzást indítványozott a vádhatóság.

Korábban írtuk: Ötmilliós vesztegetéssel is vádolják Simonka Györgyöt