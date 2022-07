Az tény, hogy Orbán szeret korábbi korokból előrangatni intézmény- és és szervezetneveket, játszva a jobboldalit, miközben a tartalmat gyakran nélkülöző túlzásai miatt ez gyakran visszatetsző. Ugyanígy értelmezhető az áljogvédői aggodalom, hogy a vadász szóról mi jut a határozott fellépést elvárók eszébe (őket rendre át pórbálja ejteni Orbán), de a szavaink, kifejezéseink politikai korrektség igájába hajtása már enélkül is kóros. Vásárhelyi Máriának kívánjuk, hogy tudjon találkozni ártatlanul felfegyverzett , időnként egymást agyonlövő védenceivel. Csak nehogy ők zsidóvadásszanak rá. Ez persze aligha történhet meg, hiszen náci kormányunk mindig arra a legbüszkébb, hogy az ő fajtáját védi.

Kónya József nyugállományú határőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi címzetes egyetemi docense már évekkel ezelőtt a rendőrség honlapján segített értelmezni a szemantikailag is a történelmi elnevezést, de a Vásárhelyi-félék tudatáig ez már úgysem jut el:

– A határvadász fogalom helytelen szemantikai értelmezést kapott, akadnak, akik a kifejezés második tagjáról a köznapi szóhasználatban érvényes, vadállatokat elejtő emberre asszociálnak – mondta Kónya József ezredes. – A „vadász” kifejezés használata fegyveres szerveknél történeti múltra tekint vissza, más jelentéstartalma van, mint a közbeszédben. Helytelen úgy megközelíteni a kérdést, hogy a határon szolgáló hivatásos rendőrök kire, mire vadásznak. Természetesen senkire és semmire. Úgy kerülünk közelebb a szó megértéséhez, ha azt kérdezzük: hogyan, miként szolgálnak? Nem a rendőr a vadász, hanem a módszer, amit alkalmaz szolgálata ellátása során. Feladatuk végrehajtása, harcászati alkalmazásuk némiképp eltér az általános, jelentősebb tömegeket magába foglaló, reguláris csapatoknak előírt elvektől. A vadász-jellegű harcászati elv alapvetően dinamikus tevékenységeken alapszik, koroktól függően része volt, illetve a mai napig része az erődtámpontok közötti portyázás, lesállások elfoglalása, rajtaütés, gyors, meglepetésszerű akciók végrehajtása. Azokon a területeken, ahol a földrajzi adottságok egyébként sem kedveznek a tömeges felvonulásoknak, különösen észszerű stratégia a kisebb, jól képzett egységek bevetése. A tőlünk nem is olyan messze fekvő alpesi államokban, például Olaszországban, Ausztriában máig megtartották a hegyes domborzati viszonyok között szolgálatot teljesítő csapatok elnevezésére a hegyivadász definíciót.

– Történelmi távlatokat tekintve a „vadászok” mindig jól képzett, önálló cselekvésre, aktív döntéshozatalra felkészített, ugyanakkor kötelékekben végrehajtott feladatok ellátására is alkalmas fegyveresek voltak – folytatta az ezredes. – A XXI. század határvadászától is kemény, sokrétű feladatellátást követel meg a szolgálat. A Készenléti Rendőrség határvadászainak nem elég dacolni a természeti körülményekkel, azzal a rapszodikussággal, hogy esetenként napokig passzív figyelés az osztályrészük, majd a hirtelen beavatkozás. A határvadász járőrözik, jogsértőket kutat fel és fog el, társaival kötelékbe rendeződve az államhatár rendjéért felel. Csoportok betörését hárítja el, övezeteket zár le, területeket fésül át és ellenőriz, migrációs tömegek mozgását biztosítja, bekapcsolódik ellátásukba, őrzi a szálláshelyeiket. A határvadász csakis önvédelem céljából használja fegyverét, számos feladatot ellát, egyet azonban biztosan nem: nem vadászik embertársaira.

Kónya József ezredes hozzátette:

– Méltatlan a határvadász kifejezés degradáló, kifordított értelmezése, ez sérti azoknak a hazájukat szolgáló hősöknek az emlékét is, akik a második világháborúban a határvadász-alakulatokban harcoltak, vagy a délszláv válság idején becsülettel szolgáltak a határőrzászlóaljak kötelékében. A határvadász fogalom pozitív töltetű szó volt, most is annak kell lennie, amikor a határokhoz vezényelt hivatásos rendőreink szavatolják az ország és az Európai Unió biztonságát.