Egy zsidóval kevesebb Orbán környezetében: a múmiának eszébe jutott Goebbels, és inkább a főrabbit választotta

Lemondott a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki megbízotti tisztségéről Orbán Viktor egyik legrégebbi tanácsadója, Hegedüs Zsuzsa. A szociológus a hvg-nek megerősítette a döntését, és elküldte az Orbán Viktorhoz írt, és kedden reggel a miniszterelnöknek eljuttatott levelét.

Ebben – a régi ismeretség okán a kormányfőt tegezve – azt írta:

Őszintén sajnálom, hogy egy ilyen szégyenteljes állásfoglalás miatt kell megszakítanom azt a kapcsolatot, ami, bár az illiberális fordulatod óta egyre nehezebben volt kezelhető számomra, még rövidtávon fenntarthatónak látszott. Egy ilyen, az összes alapértékemmel ellentétes beszéd elhangzása után azonban nem maradt más választásom: annak ellenére, hogy az eredeti felkérésedben szereplő, teljes szabadságomat soha semmiben nem korlátoztad, most nyilvánosan kell szakítanom veled a Tusnádfürdőn elhangzottak miatt.

Hegedüs a levélben úgy fogalmazott:

Amiben viszont mindeddig biztos voltam, ezért álltam ki rendszeresen melletted, amikor ilyen vádakkal illettek (…), hogy az antiszemitizmus olyan távol áll tőled, mint Makó Jeruzsálemtől. Amúgy ezt a véleményemet máig fenntartom, annak ellenére, hogy már a parlamenti határozat, ami utána Tusványoson egy nyíltan fajgyűlölő beszéddé fajult, ami akár Goebbels-nek is tetszett volna, túlment a vállalhatóság határán.

Emlékeztette Orbánt a levélben arra is: már személyesen is elmondta neki, hogy szerinte az említett vállalhatatlanság határát már a "homofób" törvény is túllépte, ő mégis folytatta a felzárkóztatási programmal kapcsolatban kapott megbízását, munkáját, de a "tusványosi beszéded még ezen előzmények ellenére is meglepett". Hozzátette:

Nem tudom, hogy’ nem vetted észre, hogy a korábbi migráns- és Európa-ellenességből egy Goebbels-hez méltó, tiszta náci szöveget adsz elő, amikor, szokásod szerint átolvastad a beszédet. De ettől, a tény súlyossága miatt, még közel 20 éves barátságunk okán sem tudok ezúttal eltekinteni.

Hegedüs úgy értékelte az Orbán-beszédet:

Amit most megfogalmaztál, nagyságrendekkel durvább és elfogadhatatlanabb, mint az az 1992 nyarán megjelent Csurka-tanulmány, amely ellen ősszel elindítottam a "Tégy a gyűlölet ellen" kezdeményezést miután Salgótarjánban, fényes nappal a buszmegállóban, baseball ütőkkel agyon vertek egy 30 körüli roma fiatalembert, csak azért, mert barna a bőre. (...) Mint mondtam volt, már a parlamenti határozat is kiverte nálam a biztosítékot. De az, hogy te egy nyíltan fajgyűlölő szöveget vagy képes előadni, még rémálmomban sem jutott volna eszembe.

(Itt vélhetően arra a nemrég elfogadott fideszes parlamenti határozatra gondol, ami az EU jövőjéről és a képviselendő magyar álláspontról szólt.)

Lemondó levelét a tanácsadó azzal zárta:

Nagyon remélem, hogy bárminek tudható be, ez a tusványosi, a legvérmesebb fajgyűlölőknek is tetszeni tudó beszéd csak egy kisiklás volt, és a továbbiakban, bár nélkülem, de vissza fogsz tudni térni egy számomra már régen túl autokrata, túl radikálisan EU és migránsellenes álláspontra és így lemosod magadról legalább a ma már a nyugat-európai szélső jobboldal számára is vállalhatatlan, nyíltan fajgyűlölő politikát hirdető miniszterelnök vádját; ami, legalábbis számomra, szöges ellentétben áll azzal a Viktorral, aki 2002 novemberében beállított hozzám és akivel egészen 2013-ig öröm volt együtt dolgozni.

Megtért a rabbihoz

Hegedüs Zsuzsa nemcsak a miniszterelnöknek írt lemondó levelét juttatta el a fajtársi lapnak, hanem egy másikat is, amit Frölich Róbert országos főrabbinak címzett.

Orbán beszéde után ugyanis Frölich az elsők között tiltakozott az Orbán-beszéd miatt és úgy reagált: "Sokféle faj népesíti be a bolygónkat. Két lábon, dolgozva, beszélve, és néha gondolkodva azonban csak egyetlen faj él e földön: a Homo Sapiens Sapiens. Ez a faj egy és oszthatatlan". A főrabbinak Hegedüs Zsuzsa azt írta: "mélységesen egyetértek a nyilatkozatával. Valójában azonban még annál is súlyosabbnak látom a helyzetet, mint amire Ön hivatkozik.“

Ennek a gyalázatnak ugyanis a lehető legrövidebb időn belül véget kell vetni, amihez saját, már disszidens tapasztalatom szerint is, az itt élők minél szélesebb körű megszólítása, illetve a nemzetközi közvélemény mozgósítása szükséges. (...) Örülnék, ha személyesen is meg tudnánk beszélni, mit lehet még csinálni.

Orbán tudomásul vette - és persze most sem ő rúgta ki, ilyen lényeknek tart igényt a tanácsaira



A miniszterelnök a levelet megkapta. Tudomásul vette – válaszolta Orbán Viktor sajtófőnöke, Havasi Bertalan a hvg-nek arra a kérdésére, hogy megkapta-e a kormányfő Hegedüs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott levelét, amelyben a szociológus bejelenti lemondását.

Frissítés: rasszizmus ab ovo kizárva

Orbán válaszlevele:



2. frissítés: Hegedüs nem bír leállni: hatmilliózik, de azért valahogy az ő szülei is túlélték a többszörös kiirtást

Hegedüs újabb levelében az első levele figyelmesebb olvasására kéri a kormányfőt. Ebben egyrészt megismétli, biztos benne, hogy Orbántól távol áll az antiszemitizmus, másrészt azt is, nem tudja, ki és miért sugallta a beszédet, és nem érti, miért nem vette észre Orbán, hogy a szöveg nem az, ami a kormányfőnek vele valószínűleg a szándéka volt.

"Pontosan arról szól a levél, hogy 20 éven keresztül nem tévedhettem akkorát, hogy nem veszem észre, hogy benned a legkisebb hajlam is van a már nyugaton is létező fajgyűlöletre” – folytatja Hegedüs.

Az első levelében már utalt rá, hogy a parlament által a múlt héten elfogadott határozat is nagyon bántja. Most erre is utalva azt írja:

De még ez sem késztetett volna arra, hogy felálljak, pontosabban felálljak azért, hogy nyilvánosan meg tudjak szólalni, ha nem Magyarország miniszterelnökeként, nyilvánosan mondod el, hanem magántársaságban.(...) Magánemberként azt mondasz, amit akarsz, mint mindenki, de (…) a probléma ott van, hogy bármennyire nem értek egyet az Európa-ellenességeddel és nagyon zavar, hogy időnként ezért a beszélgetésünk lényege az, hogy leüvöltöm ezért a fejed, az Európa-ellenesség számláján, nincs 6 millió zsidó halála. És legfőképp, a legvadabb Európa-ellenesség is maximum erősíti az Európa-ellenes hangulatot a Fidesz törzsszavazói között.

Hegedüs azonban felhívja a figyelmet arra is: “A faji jellegű diszkriminációra vonatkozó legkisebb nyilvános mondat azonban olyasmit gerjeszt, amiről a történelem nemcsak Európában, hanem Afrikában és Örményországban már bebizonyította, hogyha egyszer kiengedjük a szellemet a palackból, az „Úristen” sem tudja újra visszazárni.”

Úgy folytatja: “Te egy nagy, integrált családot tudsz magad körül, én viszont csak néhány barátomat. Én örülnék a legjobban, ha ezt a beszédet és az én, tudom, neked is fájó döntésemet, valahogy korrigálni lehetne, de szemben Veled, én a Shoah után egy évvel születtem, már kisóvodás koromban, miután nem értettem, miért nincs nekem, mint a többieknek, akár a Tiedhez hasonló, nagy családom, nagyszülőkkel, unokatestvérekkel, stb. és erre a szüleim, mint mindig, a koromnak megfelelően választ adtak.”

Ezek után Hegedüs végig veszi, hogy a családja, a felmenői közül ki miken ment keresztül: “mindkét szülőm a rendkívüli lelkierejük és még annál is rendkívülibb bátorságuk miatt menekült meg”. Felsorolása szerint:

az apám, a Don-kanyarhoz küldött munkaszolgálatosok közül, egyedül gyalogolt haza, miután, Petschauer Attila olimpiai vívóbajnok a karjai között halt meg a Don-kanyarban,

a mamámat pedig kétszer kapták el a nyilasok és tették be a Dunához induló menetbe, amiből mindenkit a Dunába lőttek, egyszer a 2-es villamosra ugrott fel, másodszor pedig egy porosz tiszt vette ki a menetből, mert feltűnt a szépsége és még a következményeket is megúszta azzal, hogy volt annyi lélekjelenléte, hogy azt hazudta, hogy egy 4 hetes kisbabát szoptató kismama.

“Ezt figyelembe véve azt is megértheted, hogyha van valaki, akiből még véletlenül sem néztem volna ki a fajgyűlölet legkisebb jelét, az Te vagy” – írja Orbánnak egykori tanácsadója, hozzátéve:

Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy olvasd újra el a tusványosi beszéded alapján megjelent szövegnek az erre vonatkozó részét és meg fogod érteni, hogy miért nem vállaltam azt, amiben gyerekkorom óta hiszek, hogy ez a borzalom csak azért történhetett meg, mert túl sokan hallgattak, amikor születőben volt az a fajta gyűlölködés, amire a nácik építettek. Többnyire azért hallgattak, mert nem érintette és ezért nem érdekelte őket, ami pedig a Sztálin által kötött megállapodást illet, Hitlerrel, politikai okokból nem voltak hajlandók felvenni a kesztyűt, akkor, amikor még meg lehetett volna állítani.

