Anyaország :: 2022. augusztus 23. 14:51 ::

Gulyás: a tűzijáték nem az utolsó, hanem az utolsó utáni csepp volt a pohárban

/Bővített hír./

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vezette a keddi kormányülést – ezzel kezdte a szokatlan időpontban, kedden kora délután megtarott kormányinfót Gulyás Gergely. Az egyik fő téma az energiahelyzet volt, a miniszter itt leszögezte: az energiaellátás Magyarországon biztosított, a jelenlegi fogyasztási, fogyasztói és piaci igényeket egyaránt ki tudják elégíteni és folyamatosan tárgyalnak beszerzésekről. Ugyanakkor a háború és a szankciók következtében jelentősen megemelkedtek az energiaárak, de a rezsicsökkentett árakat – a korábbi bejelentésnek megfelelően – csak az átlagfogyasztás erejéig tudják biztosítani. A földgáznál itt némi pontosítás történik, mert a fűtőértéke nem azonos az Oroszországból vagy Nyugatról behozott, illetve az itthon kitermelt esetében. Gulyás Gergely elmondása alapján még a legrosszabb fűtőérték esetében is az évi 1729 köbmétert mindenkinek a rezsicsökkentett áron meg kell kapnia, ez 63 645 megajoule-t jelent. (Furcsa megfogalmazás, hiszen rosszabb fűtőértékű gázból ugyanannyi térfogatra kevesebb energiának kellene jutnia – a szerk.)

Az Európai Bizottságnak adott válaszukra is kitért a miniszter, mint mondta „minden eddiginél szigorúbb és átláthatóbb rendszert hozunk létre az uniós pénzek felhasználására”. Szavai szerint nincs olyan szigorítás, ami fájna nekik, hisz nincs semmi titkolnivalójuk. Konkrét részleteket egyébként nem mondott, arra hivatkozva, hogy a levél címzettje az Európai Bizottság. Annyit elárult, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás „fel sem merült”. A bizottságnak harminc napja van válaszolni és a magyar kormány optimista, mert az összes feltételüket elfogadták. Ha a tárgyalásokon túl vannak, a helyreállítási alapot és a 7 éves költségvetést érintő pénzek kapcsán is megegyezés lehet.

Már egy kérdésre válaszolva az Országos Meteorológiai Szolgálat két vezetőjének felmentése kapcsán Gulyás Gergely azt mondta: a vezetői változtatásra a tűzijátékkal kapcsolatos történések nélkül is sora került volna. Vagyis, elmondása szerint hosszabb távú elégedetlenségről van szó, ami az előrejelzési képességek hiányával kapcsolatos. – A tűzijáték nem az utolsó, hanem az utolsó utáni csepp volt a pohárban – fogalmazott. Egyértelművé tette azt is, hogy a kormány egyetért Palkovics László miniszter döntésével, majd azt is kifejtette, hogy az előrejelzések pontossága általában véve is hagy maga mögött kívánnivalókat, de ez egy szakmai vita. Az tehát – mint mondta – önmagában nem lenne elegendő a menesztéshez, hogy egy tűzijáték kapcsán az OMSZ előrejlezése teljes kudarcot vall. (Persze ebből még mindig nem derül ki, hogy miért így időzítettek, Palkovics miért kerülte el az indoklást, és hogy miért hangzik mindez mellébeszélésnek... Bármi lehetséges, de a kormány semmi okot nem adott arra, hogy ebben most hinni kellene nekik – a szerk.)

A meteorológusok által jelezett politikai nyomásgyakorlás szerinte nem létezett, az operatív törzs minél pontosabb előrejelzést szeretett volna kapni.

Mint kiderült, azért Semjén Zsolt vezette a kormányülést, mert Orbán Viktor még szabadságon van.

Gulyás Gergely azt is egyértelművé tette, hogy a benzinársapkát és az élelmiszerek esetében az árstopot fenntartják az október elsejéig.

A Vodefone-ban vásárolt részesedés kapcsán a miniszter arról beszélt, hogy ilyenkor egy teljes körű könyvvizsgálat történik, az állam enélkül nem tud vásárolni. Ez most következik, a finanszírozást addig kell megteremteni, amíg ez megtörténik. A kormány kimondott célkitűzése volt 2010-ben, hogy az energia- és bankszektorban, a média és a távközlés területén többségében magyar tulajdont valósítsanak meg, ez a mostani lépés egy nagy lépés ennek irányában. Hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben indokolt-e egy ilyen lépés, Gulyás Gergely azt mondta, hogy egy távközlési cég megvásárlása profitot hoz.

Kiderült az is, hogy Nagy Márton miniszter tárgyalt energetikai beszerzéséről Moszkvában, ezért repült egy honvédségi Falcon Oroszországba.

Szóba került, hogy lehet-e megint online oktatás az iskolákban a magas rezsiköltségek miatt. Gulyás Gergely szavai szerint abból indul ki, hogy kórházakat, szociális intézményeket, iskolákat mindenképpen, minden körülmények között nyitva kell tartani. Azt a hírt, hogy 16 ezer tanár hiányozna, vitatta, szerinte ekkora számról nincs szó.

A forint látványos gyengülése kapcsán a miniszter azt mondta, hogy kifejezetten hektikus az árfolyammozgás, tendenciákat kell nézni szerinte. Fontos üzenetnek nevezte a piacok számára a tartható költségvetést, ma ezzel tud segíteni a fiskális politika.

Kiderült az is, hogy a gáztározókban tárolt földgáz mennyisége 3,8 milliárd köbméter, ez az ország ellátáshoz 76 téli napra elegendő. A töltöttség egyébként 60,6 százalék.

Az aszály kapcsán arról beszélt, hogy Magyarország egy jó mezőgazdasági évben 22-23 millió ember ellátásról tud gondoskodni. Az aszály nagy károkat okozott, de akkorát nem, hogy 9,5 millió ember ellátását ne tudnák megoldani.

Az építésügy területén az állami beruházások aránya eddig 20 százalék volt, de ez ugye most lassan, de csökkenni fog. Gulyás Gergely reményei szerint ezt kiváltják a magánberuházások, ezért sem emelték vissza itt az áfát 5-ről 27 százalékra, ráadásul most valószínűleg szigetelési és egyéb korszerűsítési munkák is megkezdődnek sok helyen. Konkrét hitelprogramokon és terveken is dolgoznak, ezt hamarosan be fogják jelenteni.

Kérdésre válaszolva a miniszter arról is beszélt, hogy egyelőre nálunk nem lesz a reptéren bevezetve új covid-vizsgálat. Pintér Sándor beszámolója szerint a fertőzések száma július végéhez képest jelentősen csökken, a betegség lefolyása pedig enyhébb a korábbinál.

Az is kiderült, hogy Altusz Kristóf Kijevben tárgyalt, de azt nem tudta megmondani Gulyás Gergely, hogy miről.

A hírek szerint rendkívül drága és emiatt sokat bírált bécsi látogatás kapcsán a miniszter azt megerősítette, hogy „egy jó szállodában” szálltak meg. Bár szerinte van ennél jobb és drágább is. Azt nem tudja, hogy mennyi volt ott egy éjszaka, de saját példája alapján úgy fogalmazott, hogy „extrém luxusról kár lenne beszélni”. Arról ő nem tud, hogy a bécsi látogatásról szóló cikk megjelenése után miért küldtek el egy diplomatát a bécsi nagykövetségről.

Arról nem döntöttek még, hogy télen hány fokra lehet vagy kell felfűteni az intézményeket, most vizsgálatok zajlanak. A fűtési szezon kezdetére ugyanis tisztázni kell, hogy mekkora költséget tud állni az állam. Mindez annak kapcsán merült fel, hogy a köznevelési államtitkár korábban azt közölte, hogy 20 fok elegendő az iskolákban.

Szeptemberben 2200 határvadász esküt fog tenni, és ez fog kiegészülni később 4000 főre.

Kérdésként merült fel, hogy kaphatnak-e támogatást a nyugdíjasok és alacsony keresetűek, ha nem tudják kifizetni a gázszámlát. Gulyás Gergely itt arról beszélt, hogy átlagfogyasztásig marad a rezsicsökkentés, „erre vagyunk képesek”. Azon dolgoznak, hogy legyenek olyan alternatív módszerek, amelyekkel a gázfogyasztás csökkenthető. Példaként a split klímát említette fűtésre, de persze tudják, hogy ennek a beszerelésének is van ára. Zajlik a munka, ennek kapcsán hamarosan bejelentések lesznek.

Annak kapcsán, hogy miért várnak Brüsszelre a pedagógusok béremeléséhez, Gulyás Gergely arról beszélt, hogy 2010 után komoly emelés volt a pedagógusszektorban, de azután összességében jelentősen emelkedtek a bérek, így a tanárok fizetése is elmaradt. Az pedig szerinte nem csoda, hogy az európai forrásokra is számítanak.

(Magyar Hang)

Kapcsolódó: