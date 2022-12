Anyaország, LMBTQP+ :: 2022. december 6. 09:59 ::

Dúró Dóra: szégyen a magyarellenes kijevi rezsimet pénzelő kormány és az LMBT-lobbistákkal tárgyaló Novák Katalin

A Mi Hazánk elnökhelyettese botránynak nevezte ma napirend előtt a parlamentben, hogy Magyarország volt családügyi minisztere, a Fidesz volt alelnöke, Novák Katalin köztársasági elnök fogadta a Háttér Társaság képviselőit. Szerinte a szervezet nemzetbiztonsági kockázatot jelent, több tevékenysége is jogszabályokba ütközik.



Az államfő azt nem tartotta fontosnak, hogy a szívhangvitában megnyilvánuljon - kifogásolta, kijelentve: az államfő semmibe vette a tavaszi népszavazáson a normális családmodell mellett kiállt 3,5 millió ember véleményét. A köztársasági elnöknek inkább feljelentést kellett volna tennie - mondta.

Dúró Dóra azt is szóvá tette, hogy Novák Katalin a munkácsi turulszoborral kapcsolatban sem nyilvánított véleményt, sőt ellátogatott Kijevbe a magyarellenes ukrán rezsimhez.

Azzal sem értett egyet, hogy Magyarország pénzzel támogatja a korrupt ukrán rezsimet, miközben a magyar gyermekek fáznak az iskolákban, vállalkozások mennek tönkre, a családoknak, a nyugdíjasoknak nehézséget okoz a megélhetés.

Szégyen a kormány és Novák Katalin, ha valóban komolyan veszik a kereszténységet, a magyar emberek érdekeinek képviseletét, akkor ennek a tettekben is meg kellene nyilvánulnia - hangoztatta Dúró Dóra.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, Novák Katalin nem a kormányban dolgozik, annak nem tartozik beszámolási kötelességgel a tevékenységéről. Az államtitkár elvitathatatlannak nevezte azokat az eredményeket, amelyeket Novák Katalin államtitkárként, majd családügyi miniszterként ért el. Elmondta, a magyar kormány a válságban is mindent megtesz a családpolitika folytatása érdekében, emellett célja a nyugdíjak biztosítása és a munkahelyek védelme is. Szólt arról, hogy a családokat továbbra is támogatják a rezsicsökkentéssel; támogatják az energiaintenzív kisvállalkozásokat is, árstopokat vezettek be, és működik a tűzifaprogram is. Jelezte, a tárcánál folyamatban van a családtámogatások felülvizsgálata, azt nézik, hogy - a nehéz helyzet ellenére is - bővíthetőek-e a támogatások.

