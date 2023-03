Anyaország :: 2023. március 11. 17:52 ::

Már a határvadászból is lehet rendőr?

Továbbra is toborozza a határvadászokat a rendőrség. Honlapjukon is folyamatosan hirdetnek, amelyben magyar állampolgárságú, 18 és 55 év közötti, büntetlen előéletű, cselekvőképes, legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezőket keresnek, akik az egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmassági feltételeknek is megfelelnek.

Önmagában az az elgondolás, hogy meg kell erősíteni határaink védelmét, üdvözlendő és jó. Más kérdés, hogy erre az önálló határőrség lenne hivatott, a határvadászok felszerelése amolyan pótmegoldás, de ezt nem én mondom, hanem egy rendvédelmi szakember , Vidó Attila. A gond az, hogy a képzési idő nem elegendő ahhoz, hogy mindenre felkészítse őket.

De hallani más jellegű problémákat is, a szerződéses határvadászok tizede már fel is mondott. A leszereléseket a nehéz munkakörülmények és a rendőröket érő támadások is magyarázhatják: mint az ORFK elárulta, 2022 január eleje és november 15. között 240 esetben érte támadás a magyar-szerb határszakaszon dolgozó rendőröket és katonákat, 233 esetben pedig rendőr volt a célpont, akik közül 11 fő meg is sérült. Bár, ha jobban megnézzük, ez a jelenség is visszavezethető a hiányos kiképzésre. Pontosítva az, hogy a sok támadás miatt mondanak fel. Bocsánat, de miről beszéltek akkor nekik, mi várható?

S itt a félreértések elkerülése végett, tiszteljük és becsüljük azokat, kik határvadásznak jelentkeztek, semmilyen formában nem ellenük szól az, amiről írunk.

De további kérdés, az alapilletmény mértéke, amely bruttó 300 000 Ft havonta, és ez egyéb pótlékokkal felmehet akár bruttó 400 ezerre is, mennyire lehet vonzó? (Ez nettóban 200-270 ezer nagyságrendileg.) A kérdés főként azért jogos, mert egyáltalán nem veszélytelen és stresszmentes munkakörről van szó.

Információink alapján arra készülnek, vélhetően látva ezt a folyamatot, hogy rendőrjárőrök mellé osszanak be határvadászokat. De már nem a határ mentén, hanem akár Budapesten. Ez nyilvánvalóan fakad a rendőrségen belüli órási létszámhiányból is, de mindez komoly veszélyeket rejt magában.

Két szóba jöhető verzió van:

1. Létszámpótlásról van szó, s csúnya szóval élve "biodíszletként" fogják csak őket használni a járőrök mellé, hogy a statisztika szépen mutasson. Ez Pintér Sándornak egyébként is fontos. A rendőrség hatékonyságát nem javítja, de legalább nem hozza veszélyes helyzetekbe a határvadászokat.

2. A másik feltevés, ami már sokkal kockázatosabb, az, hogy esetleg önálló járőrökként számítanak a déli határról felrendelt határvadászokra. Ekkor viszont adott esetben a testi épségükkel, életükkel játszanak. Ha azt mondjuk, a rendőri kiképzés is hagy maga után kívánnivalót, akkor mit mondjuk arra a határvadászra, aki pár hónapos gyorstalpaló után ment a határra? És ami kiképzést kapott, az ismeretanyagában és időtartamában sem vethető össze a rendőrjárőri képzéssel. Átgondolta ezt valaki?

Lantos János - Kuruc.info