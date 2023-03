Anyaország, Antimagyarizmus :: 2023. március 24. 13:20 ::

Újabb azonosított antifa terrorista; további infók az embereket megnyomorító kalapácsos banda hátteréről

A német nacionalista portál, az Ein Prozent részletes írást közölt a Hammer-bande hátteréről, mely újabb magyar vonatkozásokat tartalmaz, illetve rávilágít arra, hogy mennyire nem "garázdaságról", "rendbontásról" van szó az antifa támadásokkal kapcsolatban, hanem kőkemény és szervezett terrorizmussal.

Jelen pillanatban a legkeresettebb németországi baloldali szélsőségesnek Johann Guntermannt (mozgalmi nevén: Lücke) tartják. Ő nem más, mint a Németországban letartóztatásban lévő Lina Engel egykori vőlegénye. Lina Engelről itt olvashatnak többet. Míg Lina bűnszervezet alapítása miatt van letartóztatásban, addig egykori vőlegénye évek óta szökésben van.

De kezdjük az elején: amikor 2020. november 6-án a német rendőrök kivezették a rendőrségi helikopterből Lina Engelt, nagy feltűnést keltett. Több mint 20 év után ez volt az első alkalom, hogy a szövetségi államügyész egy baloldali szélsőséges ügyével foglalkozott. A lipcsei diáklány egy rendkívül brutális antifa csoport tagja, mely szervezett támadásokat hajtott végre jobboldaliak ellen. Mivel a banda kalapáccsal ütött, és áldozataik túlélését csak a véletlenre bízta, az elfogatóparancs a "terrorizmus határterületéről" beszél. Az antifa csoport sose adott önmagának nevet, a nyomozók nevezték el E-csoportnak (Lina Engel után), de nevezik őket Hammerbande-nak, kalapácsbandának is.

A Hammerbande ötletgazdája

Míg a német sajtó keresztpontjában a lakkozott körmű és miniszoknyás, dekoratív elvtársnő állt, addig cinkosaira kevés figyelmet fordítottak. Ez egyrészt a média szenzációhajhászásának, másrészt az antifa szcéna szolidaritási kampányának volt köszönhető, amelyet - legalábbis kezdetben - számos baloldali újságíró és politikus is támogatott.

Sok jel utal arra, hogy Guntermann az igazi ötletgazda, a banda esze. Ezt a Lina-ügy egyik kulcstanúja is megerősítette. Újra és újra Guntermann választotta ki és kutatta fel a támadások lehetséges célpontjait, hogy aztán bűntársakat toborozzon. Ennek során egy titkos hálózatra támaszkodott, főleg Lipcséből és Berlinből. Különösen fontos volt számára, hogy személyesen részt vegyen a támadásokban, hogy "maximalizálja" az áldozatok sérüléseit.

Még a többszöri börtönbüntetés sem tudta visszatartani tetteitől Halle szülöttét, aki gyermekként Bajorországba költözött szüleivel, és 2011-ben tért vissza Lipcsébe. 2019 szeptemberéig még egy szász börtönben töltötte a büntetését, többek között azért, mert kövekkel dobálta meg a lipcsei kerületi bíróságot, és egy LEGIDA-tüntetésen megvert egy nőt, és "náci kurva"-ként sértegette. Börtönbüntetése alatt összegyűjtött a rács mögött egy csoport antifa huligánt, akikkel antifa motívumos pólóban és símaszkban pózolt , és kijelentették, hogy "börtönünk nácimentes marad". (Mint itthon a cigányok: rajoskodni, pózolni a börtönben is lehet...) Az említett képek miatt egy szélsőbalos portálon ünnepelt "hősök" lettek.

Amikor próbaidővel szabadult, Guntermann az Alkotmányvédelmi Hivatal szerint azonnal titkolni kezdte hollétét. Kétszer is részt vett az eisenachi "Bulls Eye" kocsmában végrehajtott támadásokban, a nyomozók megtalálták a DNS-ét a tetthelyen. Miután a második támadás kicsúszott a kezéből, Lina Engelt elkapták a rendőrök, miközben megpróbált menekülni. A banda körül egyre fogyott a levegő.

Lücke kézjegye

Miután Engelt 2020 júliusában először rövid időre letartóztatták, Johann Guntermann végül eltűnt. A nyomozók időközben Svájcban vagy Athénban sejtették jelenlétét. De még mindig voltak brutális rajtaütések, amelyeken a kézjegye szerepelt. Alig egy nappal az elfogatóparancs kiadása után Drezdában megtámadtak egy volt fogolytársát. Guntermann állítólag azzal fenyegette meg a rács mögött, hogy "Te náci, téged is elkapunk". Az elkövetők DHL-es futárnak álcázták magukat, becsöngettek, majd egy 500 grammos kalapáccsal megütötték a férfit.

Néhány hónappal később, 2021 márciusában a Junge Nationalisten elnökét, Paul Rzehaczeket megtámadták a szászországi Eilenburgban. Rendőrnek álcázott baloldali szélsőségesek behatoltak a családapa lakásába, és kalapáccsal próbálták szétverni a lábát. A cél: a leendő gépjárművezető-oktató soha többé ne gyakorolhassa hivatását. Körülbelül két hónappal később hasonló jelenetek játszódtak le Erfurtban. Állítólag "rendőrök" törték be egy fiatal pár ajtaját, mindkettőt megkötözve. A férfi lábát eltörték, paprikasprayel lefújták, terhes barátnőjét pedig maró folyadékkal leöntötték.

2022 áprilisában Thüringiában egy Thor Steiner boltban támadtak meg egy eladónőt. Ennek a támadásnak a mintája is egyértelműen Guntermann mellett szól: 2019-ben Dortmundban már követett el hasonlót. Aztán 2023 januárjában a Neue Stärke Partei (Új Erő Pártja) két tagját megtámadták és súlyosan megsebesítették. A támadás különösen brutális: az elkövetők most először használtak baltát gyilkos fegyverként. Az áldozat koponyatörést szenvedett. Erről olvashattunk korábban a Kuruc.infón is.

Magyarországon a fő gyanúsított Tobias Edelhoff, aki Guntermann-nal együtt több támadásban is részt vett, s az ő jobbkezének is tartják. Edelhoff jelenleg Magyarországon van letartóztatásban.

Árulkodó tetoválások

A német rendőrség is keresi a támogatókat, akik többsége Nyugat-Németországból érkezik. Lipcsében és Jénában házkutatások zajlottak a közelmúltban a magyarországi antifa tombolása miatt. Március 15-én délelőtt a rendőrök több olyan lakást is átkutattak, amelyeket a baloldali szélsőséges szcénákhoz kapcsolnak. Több letartóztatás is történt . Beszédes, hogy a házkutatás során őrizetbe nem vett antifák mit nyilatkoztak egy balos portálnak: "Meg kell említeni egy szokatlan megfigyelést is: a rendőrséget az ujjak és a kéz különlegességei érdekelték. Azt nem árulták el, hogy melyek."

Ezen a ponton szeretnénk egy kicsit megvilágítani a dolgot: Johann Guntermannról van szó, akinek az ujjaira gótikus írással „Hate Cops” felirat van tetoválva.

Ez megerősíti annak bizonyítékát, hogy Guntermann továbbra is aktív Németországban, és hogy a „kalapácsbanda” és a közelmúltbeli erőszakos cselekmények mögött állók egy és ugyanaz a csoport. Bár ez nyilván egy (szembetűnően női) második-harmadik generációt is feltételez, a személyi állomány tekintetében is kontinuitás mutatható ki.

Guntermann már két éve bujkál a német hatóságok elől.

Újabb azonosított elkövető

Apropó női jövevények: A budapesti támadásokkal kapcsolatban sikerült azonosítani az összes név szerint ismert elkövetőt. Kivéve "Anna M."-et, akit Tobias Edelhoff-fal együtt letartóztattak a bűncselekmények után, és rendőri felügyelet mellett szabadon engedték. Ezen a ponton szeretnénk eztorvosolni: Anna Christina Mehwald (26), Hildesheimben született, Berlin-Treptowból.

S lássuk ezután a magyarországi antifa hozzáállását a fentiekhez. Miközben Jámbor András azt üzeni "keves szélsőjobboldali polgártársainak", hogy "szögezzük le, mi soha nem tennénk ilyet, hisz nem támogatjuk az erőszak semmilyen formáját", addig az Antifainfo Budapest nevű platformjuk csatlakozik németországi elvtársaikhoz, és szabdságot követel Lina Engelnek

Bár kicsit sem kedves baloldali polgártársaink próbálkozhatnak a báránybőrbe bújt farkas szerepét eljátszani, de egy magyar közmondás úgy tartja: madarat tolláról, embert barátjáról.

(Olvasónktól)