Mosonmagyaróvárt is elárasztják a migráns vendégmunkások

Tényleg nem túlzás azt állítani, hogy elárasztanak minket a migráns vendégmunkások. Heti szinten kapok információkat arról, hogy milyen nagy mértékben jönnek, sajnos akár egy cikksorozatot is indíthatnánk a témában. Mindenesetre most nézzük meg, mi történik Mosonmagyaróváron.

Abban a városban, amely az ország azon vármegyéjében van, ami kifejezetten nyugodtnak, tehetősnek tekinthető. Egyik olvasónk információi alapján vázoljuk a helyzetet.



Illusztráció (forrás: thewire.in)

A városban és környékén korábban is több munkahely volt már, mint az átlag, emiatt sokan költöztek ide Magyarország keleti részeiről is. De szokás volt az Ausztriába történő ingázás is.

Azonban az elmúlt években az itt tevékenykedő cégek a profitelvárásaikat már nem tudták kielégíteni a magyarországi és a határon túli magyar munkaerővel, stratégiát váltottak. És persze ehhez a kormány meg is adta a törvényi hátteret.

Már a háború előtt is tömegesen voltak jelen ukrán és szerb, de még ázsiai vendégmunkások is. Negatív hozadéka volt a jelenségnek, hogy ezzel letörték a magyar béreket, így egy átlagos magyar család már nagyon nehezen tudott boldogulni.

Hogy konkrétumokat is említsünk, a konzervgyárban, tejüzemben, az SmR nevű indiai cégnél, a Veritasnál a vendégmunkások aránya annyira megnőtt, hogy már a többséget alkotják. A fizetések az itteni árakhoz képest, amiket az osztrák határ és a pozsonyi régió közelsége nagyon felvert, szinte lehetetlen helyzetbe hozták a magyar munkavállalói réteget. S akkor most nézzük, kik annak itt, hosszú a lista:

mongolok,

thaiföldiek,

szerbek,

ukránok,

bangladesiek,

pakisztániak,

indiaiak.

Mellette egyébként jelentős a szlovák betelepülés is, akik, bár nem dolgozni járnak ide, de a számukra olcsó ingatlanokat vásárolják fel.

Egyfajta párhuzamos fejlődés látható a városban. Egyfelől nagyon szép lakóparkok épülnek, másfelől a belváros kihal. A fiatalokat sújtja a lakhatási válság, a migráns vendégmunkásoknak pedig mindent ki lehet adni, a szlovákoknak és az osztrákoknak pedig mindent el is lehet adni.

Az ingyenes közösségi helyeken jobb időben csoportosan tanyáznak italozó vendégmunkások. A hegyeshalmi kamionsofőrök jelentős része ázsiai, a tehenészetekben dolgozók is ázsiaiak, azt is tudjuk, hogy körülbelül 600-800 forintos órabérért dolgoznak.

Olvasónk egy társasházban lakik, és annak közvetlen szomszédságában kaptak építési engedélyt egy munkásszállóra. Úgy fogalmazott, régi vágyuk vált valóra azzal, hogy ide költözhettek, de nem gondolták volna, hogy ilyen nehézségek várnak rájuk.

Egy abszolút családias és csendes övezetről van szó, egy 1800 fős faluban Levélen (Hegyeshalom és Mosonmagyaróvár között). A tulajdonosok jelentős része még csak értesítést sem kapott a fejleményekről. Megdöbbentőnek tartják azt is, hogy nincs még út, se közvilágítás, és esetleg babakocsival bármelyik kismama sétálgasson a környéken úgy, hogy a szomszédban 100-200 ázsiai férfi lakik.

Megtudtuk, hogy a helyi fideszes országgyűlési képviselő egyáltalán nem foglalkozik a problémájukkal. Sőt, azt látják, a Fidesz ezzel egy valóságos lakosságcserét hajt végre. Ráadásul még jutalmazza is adókedvezményekkel, járulékfizetési kedvezményekkel a külföldi munkaerőt alkalmazó cégeket.

Lantos János - Kuruc.info