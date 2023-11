Anyaország, Politikusbűnözés :: 2023. november 20. 16:58 ::

A Zöld Híd és a környezetvédelem az áldozata az országos hulladékmaffiának

Egyik cég telehordja illegálisan az uniós forrásokból épült depóniát, a másik cég megveszi a bűnös cég részesedését, miközben a tulajdonosi kör között van átfedés. Következik a Zöld Híd története, ami egyébként egy országos mintára, a hulladékmaffiára mutat rá.

A közel 120 település hulladékgazdálkodása nagy felelősség, nagy pénzek is mozognak az ezt ellátó Zöld Hídnál, aminek hulladéklerakója az Ökörtelek-völgyi lerakó. A Zöld Híd 100%-ban önkormányzati vagyon volt, de 49%-át kiprivatizálták egy külsős cégnek, a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek (DTHK) 2021 év elején. A felügyelő bizottságba csak „belsős” emberek kerülhetnek. Így 2022 őszére (másfél év alatt) feltöltötték azt a lerakót is, amit uniós pénzből (670 millió + áfa) hoztak létre, és a tervek szerint minimum 2026-ig ki kellett volna tartania. Az összetett ügynek országos vetülete van: környezetvédelmi, politikai és korrupciós szálak sejlenek fel, és egy országos hulladékmaffia bontakozik ki.

A Zöld Híd Kft. csak nevében zöld, ugyanis a papíron Kerepesen működő, de a valóságban „fentről” irányított cégnél nem foglalkoznak a környezetvédelemmel túl sokat. Az alább látható képek tanulsága szerint egyszerűen összeöntik a kommunális hulladékot a szelektívvel, a háztartási lommal és az elektronikaival. Így igen gyorsan be is telt 2026-2028-ig tervezett depónia.



Szelektív a hulladékkezelés, és láthatóan le is darálják a kommunális hulladékot

Ezután a maradék közlekedő utakat, és azokat a területeket kezdték el feltölteni, amik már beteltek, illetve a soha nem engedélyezett területekre is elkezdtek tölteni. Ezek az új depóniához képest észak-nyugati irányba találhatók. Itt már két gázlefejtő is működött, de megbontották a földet a tetején, és elkezdtek ráhordani, jócskán megnövelve a magasságát, ami „kedvezőtlen” széljáráskor egészen Isaszegig érezteti a hatását. Időnként panaszkodnak is a szagra (fórumokon olvasható) de ezt a Zöld Híd letagadja. Holott a megbontott, már oszló anyagokat tartalmazó depónia az oka.



Gyorsan megtelt az új depónia



Jól látható a régi terület feltöltése

Egyébként a völgy alatti vízbázis látja el részben az isaszegi tavat, márpedig a soha nem engedélyezett terület vélhetően nem kapott zárófóliát vagy egyéb védelmet.

Hogyan volt ez lehetséges, hogy az újat is sikerült ilyen gyorsan feltölteni úgy, hogy közben a régire és más területekre is hordtak?! Egyszerűen úgy, hogy a szelektívet, a kommunális és elektronikai hulladékot, sőt, a lomot is egy helyre öntik le folyamatosan. A kommunális darálása, illetve a szelektív hulladékgazdálkodás csak mutatóban, az ellenőrök jegyzőkönyvéért létezik, akik persze pontosan tudják mi a helyzet, de amíg „látják”, hogy van szelektív is, addig nem „látják”, hogy igazából semmilyen előírásnak nem felel meg ez a fajta hulladékgazdálkodás. Valójában a már leöntött hulladékot csak egy úthengerszerű gép segítségével tömörítik.

Nagykoalíció: sógorok üzleti kapcsolatban

2021-ben 49%-os tulajdonrészt szerzett a Zöld Hídnál a DTkH, majd ezt a tulajdonrészt 2023 márciusában eladta a Vertikál Zrt.-nek. Értsd: egyik illegálisan telehordja, majd jön a „tiszta” cég, ami mossa kezeit... A két cég között nem nehéz a kapcsolódási pontot megtalálni.

Agatics Roland, a DTHK ügyvezetőjének sógora történetesen Ferencz Kornél, a Vertikál Zrt. ügyvezetője ( ezen a céghálón látszik Agatics Katalin neve).



Agatics Roland

Agatics korábban ifjabb Feigli Ferencet hozta a DTHK-hoz, akinek apja, id. Feigli Ferenc Barcs volt polgármestere, Gyurcsány Ferenc egyik alvezetője volt a régióban.



Ferencz Kornél

A nagykoalíció tehát itt is tetten érhető: Agatics-Feigli páros balosok, miközben Ferencz Kornél mögött Felcsút van (Lócskai István másik Vertikál-vezető konkrétan felcsúti születésű).



Idősebb Feigli Ferenc Gyurcsánnyal

Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét nem véletlenül távolították el a Zöld Hídtól. Gémesi 2018-ban blokkolta a szállítást, mert észrevette, hogy kevesebb pénzt utalnak a Zöld Hídhoz, mint amennyit beszed az akkori Kukaholding. Próbált ezzel a lépéssel nyomást gyakorolni, de a katasztrófavédelemmel gyorsan megoldották a helyzetet, Gémesi lett kikiáltva bűnösnek a lakosság körében, majd sikerült kiszorítani őt a Zöld Hídból, és a kormányhoz, a hulladékmaffiához hű polgármesterekkel feltölteni a Zöld Híd vezetését, és annak felügyelő bizottságát. Például a kistarcsai polgármester, ifj. Juhász István (Fidesz) havi 5 milliós szerződés haszonélvezője: édesapjának cége (Jukka Bt.) szervizeli a Zöld Híd járműveit.

Az országot behálózó és letaroló, nagykoalíciós hulladékmaffia veszi át az irányítást minden hulladékgazdálkodó felett, amit a megvett polgármesterek kiszolgálnak: amelyik polgármester felemeli a szavát, azt kirakják az adott társulás fő szerveiből. A többi polgármester meg csendben van addig, amíg a szemetet elszállítják. Hogy hogyan tárolják, milyen módon kezelik, az senkit sem érdekel…