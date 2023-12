Anyaország :: 2023. december 7. 18:15 ::

Mi Hazánk: paktumot kötött a Fidesz a balliberális pártokkal a választási törvény módosításáról

A balliberális pártok érdekében nyújtott be módosító javaslatot a Fidesz a fővárosi választási rendszer arányosabbá tételét célzó Mi Hazánk-előterjesztéshez, hogy pl. 3 párt közös listája esetén 15% helyett csak 5% legyen a küszöb. Alább folytatódik Novák Előd, a Mi Hazánk alelnökének közleménye.



Illusztráció: Veres Nándor / MTI

Az Országgyűlés Kodifikációs Főosztálya számos jogtechnikai módosítása mellett az egyetlen érdemi módosítást a Fidesz nyújtotta be bizottsági módosító javaslatként, és ez egyértelműen a töredezett baloldal érdekét szolgálja, illetve a kis pártokét (melyek így több választási blokkban is indulhatnak), szembemenve a régi szabállyal, miszerint két párt közös listája esetén 10, három vagy több párt összefogásánál 15% a küszöb. Ráadásul ezt a módosító javaslatot akkor nyújtották be (a részletes vita lezárása után), amikor már a törvényjavaslat előterjesztői visszavonására sincs lehetőség a házszabály szerint. A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztői tiltakozás ellenére elfogadta a kormánypárti módosító javaslatot.

A Fidesz és a balliberális pártok közti paktum gyanúját erősíti, hogy utóbbiak annak ellenére sem nyújtottak be semmilyen módosító javaslatot, hogy az általános vita expozéjában előre jeleztem: előterjesztőként Szabadi István képviselőtársammal befogadunk minden olyan módosító javaslatot, amely a törvény hatályba lépését kitolná akár a júniusi választás utánra, feltéve, hogy a benyújtó vállalja a zárószavazáson való támogatását a fővárosi és az országgyűlési választási rendszer arányosabbá tételét célzó Mi Hazánk-indítványoknak.

A jelek szerint azonban így a jövő kedd esti zárószavazás után is marad az antidemokratikus, aránytalan parlamenti választási rendszer, mely a Fidesznek úgy biztosít kétharmados parlamenti többséget, hogy közben soha nem volt kétharmados választási eredménye, sőt többször 50% alatt végeztek. Ugyanakkor félsiker az is, hogy legalább a félszázalékos Párbeszéd hasonlóan igazságtalan, fővárosi túlhatalmának sikerül a fővárosban véget vetni a Mi Hazánk előterjesztése nyomán, még ha túlélésüket biztosítja is a Fidesz módosító javaslata, hogy akár egy DK nélküli listán is mandátumot szerezhessenek.

A pártok köpönyegforgatására jellemző, hogy a Mi Hazánkon kívül mindenki mást gondol a hatályos fővárosi választási rendszerről, mint 2014-ben, amikor pl. Karácsony Gergely alkotmányellenesnek minősítette azt a modellt, aminek mára haszonélvezőjévé és védelmezőjévé vált. Érdemes Kunhalmi Ágnest is idézni 2014-ből, hiszen akkor így támadta azt, amit ma pártol: „ez egész egyszerűen választási manipuláció, hovatovább csalásnak nevezném. Itt nem fog érvényesülni a választók akarata. Ez egy nagyon aránytalan és antidemokratikus rendszer.”