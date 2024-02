Anyaország, Videók :: 2024. február 12. 10:03 ::

Dr. Csath Magdolnát jelöli köztársasági elnöknek a Mi Hazánk - Toroczkai Budaházynak is válaszolt

Dr. Csath Magdolna professzort, közgazdászt, egyetemi tanárt jelöli a Mi Hazánk új köztársasági elnöknek. Csath Magdolna személyével egy pártok felett álló, életpályájával már bizonyított köztársasági elnöke lenne Magyarországnak, ezért bízunk abban, hogy professzor asszony jelölését más pártok is támogatni fogják, írják.

A Mi Hazánk alaptörvény-módosítást adott be a közvetlen köztársaságielnök-választás érdekében - közölte a pártelnök, aki videójában Budaházy Novák Katalinnal kapcsolatos videójára is reagált:

Frissítés: olvasónk írja a Budaházy-videó kapcsán:

Budaházy megítélését nem csak Novák-ügyben homályosítja el a narancsköd, nemrég még a korábbi bajtárs Toroczkainak is nekiment, amiért nem akar azonnali revíziót azzal a nyugati fegyverekkel annyira felpumpált Ukrajnával szemben, amelyikkel még a világ második legerősebb hadereje sem bír immár két éve. Persze amikor a jó Novák Kata öltözött be ukrán színekbe, jelentette ki, hogy mindenképpen Ukrajnának kell győznie, sőt még a Krímet is "fel akarta szabadítani", akkor valamiért nem születtek ilyen bejegyzések, azonban arról, hogy milyen jó ez a zsenikormány, rendszeresen hallhattunk tőle.

Persze nem csak ebben a témában nem bírálta a Fideszt, hanem kb. semmiben sem, pl. a Nagy-Magyarország park ügyében sem szólalt meg Bayer előadásának hallgatója (a Fidesz házi rendezvényének tekinthető Tusnádfürdőn volt ez )... Szóval nem nehéz összerakni, hogy hova húz Gyuri szíve egy ideje, annak ellenére, hogy legtöbbet a Fidesz ideje alatt ült, a szemkilövetők pedig semmilyen büntetésben nem részesültek a nagy elszámoltatók részéről.

