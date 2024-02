Anyaország :: 2024. február 24. 06:55 ::

Ismét lehet felvételi pontokat szerezni a honvédségnél

Ismét lehet jelentkezni az önkéntes katonai szolgálatra, amelynek teljesítésével a résztvevők akár 64 plusz pontot is szerezhetnek a jövő évi felsőoktatási felvételi eljárásban, miközben például a harckocsizóknál is kipróbálhatják magukat, és még pénzt is keresnek - hívta fel a figyelmet a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság.

Az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták: a Magyar Honvédség tavaly indított toborzókampánya idén is folytatódik, az elsődleges cél továbbra is az, hogy minél többen megismerhessék a honvédséget, amely ma már egy modern fegyverrendszerekkel ellátott, professzionális 21. századi haderő. Aki ide jelentkezik, egy bátor, high-tech, a haza védelmére készen álló, felkészült és alkalmas csapat tagja lehet - írták.

Hozzátették: a Magyar Honvédség azok számára is kiváló lehetőséget kínál, akik azért nem jelentkeztek idén a felsőoktatásba, mert számításaik szerint nem nyertek volna felvételt.

Mint írták, az önkéntes katonai szolgálat 6, illetve 12 hónapja során a résztvevők a mindennapi életben is hasznos ismereteket szerezhetnek, biztosított a megélhetésük, a plusz pontokkal nyugodtabban vághatnak neki a jövő évi felvételinek, és emellett egy egyedülálló kalandot élhetnek meg.

Közölték: a program első része egy kéthónapos alapkiképzésből áll, amely során a katonai érintkezés és a fegyveres harc alapvető ismereteit sajátíthatják el a résztvevők. Ennek végén mindenki eldöntheti, hogy az alapképzést folytatja, vagy átmegy valamelyik műveleti besorolású alakulathoz, így akár harckocsizó, tüzér vagy felderítő kiképzést is választhat.

Az alapképzés 6 hónapos teljesítésével 16 pont és a mindenkori minimálbérnek megfelelő illetmény, míg a speciális szakfelkészítés esetén 32 többletpont és a garantált bérminimum jár - írták. Hozzátették: a hat hónap után további fél évig lehet még folytatni a programot, ezzel műveleti besorolású alakulatnál 64 többletpontot lehet szerezni.

A jelentkezőnek be kell töltenie a 18. életévét, büntetlen előéletű magyar állampolgárnak kell lennie, rendelkeznie kell magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, továbbá minimum 8 általános iskolai végzettséggel és háziorvosi, pszichológiai vizsgálaton is át kell esnie. Jelentkezni március 5-én éjfélig lehet az iranyasereg.hu oldalon, valamint az ország bármelyik toborzóirodájában. A kiképzések március 11-én indulnak.

Felhívták a figyelmet arra: a szolgálat az önkéntességen alapul, ugyanakkor már a kiképzés közben is bárki dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, vagy katonai elhivatottságát tanulmányai folytatása, illetve civil munkája mellett tartalékosként bizonyítja. Megjegyezték: a program második ciklusa után, a szükséges felkészítés teljesítésével - tartalékos vagy szerződéses jogviszony vállalásával -, missziós szolgálatot is lehet vállalni.

Hangsúlyozták: a Magyar Honvédség toborzókampánya továbbra is valamennyi szolgálati formára kiterjed, az önkéntes katonai szolgálat mellett minden hónapban indul alapkiképzés a szerződéses és a tartalékos szolgálatra jelentkezőknek.