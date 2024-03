Anyaország :: 2024. március 2. 22:04 ::

"Gyanúsan gyorsan" kapják meg a jogsit az ázsiai vendégmunkások

Az elmúlt 1-2 évben most már nagyon sok cég került megnevezésre azok közül, akik vendégmunkásokat foglalkoztatnak, magyarokat rúgnak ki, természetesen a legfőbb okozója maga a kormány, a Fidesz, ez is sokszor megnevezésre került.

Kevesebb szó esett azonban nevesítve a munkaerőkölcsönző-cégekről, akik szervezik ezeket, és szintén keveset beszéltünk az egyéb cégekről, akik vélhetően anyagi összefonódásból, egyéb háttéralkuk miatt szintén benne vannak a folyamatokban.

Több helyről megkaptam én is ezt a kérdést, kérést, hogy mikor fogunk ezekkel is foglalkozni.

Maximálisan egyetértek az elvárással, terveim között szerepel ez is, jelen írás is ezt a célt hivatott szolgálni. Tudjuk, hogy egyre több az indiai sofőr Magyarországon, buszsofőröket is akarnak alkalmazni, de például a Duvenbeck is foglalkoztat indiai kamionsofőröket.

Ehhez természeten magyar jogosítvány szükségeltetik, és egybehangzó információk szerint "gyanúsan gyorsan" veszik az akadályokat, és kapják meg tömegesen a papírokat az indiai vagy más ázsiai vendégmunkások.

Azt, hogy milyen nagyüzemben folyik mindez, bizonyítja, hogy például a kecskeméti Füredi Autósiskola épülete előtt most már hónapok óta csoportosan látni indiai, pakisztáni, és egyéb vendégmunkásokat. Hosszú sorokban kígyóznak. Anyagilag nyilván ez bizonyos, hogy megéri az iskolának. Minden más tényező pedig nem fontos számukra, sajnos ezt kell kijelentenünk.

Én 2023 szeptemberében a saját szememmel láttam ezt, íme:

Úgy informálódtam, azóta sem állt le a folyamat, sőt. Az alábbi képek pedig 2024 február 29-én készültek, minden megy tovább tehát:

Lantos János - Kuruc.info