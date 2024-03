Az EMIH által fenntartott egyetem csak utólag értesítette az iskola vezetését. Szerdán este kaptak egy emailt a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumba járó diákok szülei, hogy a középiskola fenntartói jogát átvenné a Köves Slomó vezette kormányközeli zsidó szervezet, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által fenntartott Milton Friedman Egyetem.

„Derült égből villámcsapásként ért minket a hír. Ez az ország öt legjobb középiskoláinak egyike, ahova szeretnek járni a gyerekek” – számolt be a 24.hu-nak egy aggódó szülő, hozzátéve, egyéb információt nem közöltek velük, csupán azt, hogy a jövő héten lesz egy tájékoztató, és március 24-ig kell az iskolának, valamint a szülőknek véleményezniük a fenntartóváltást.

A lap felhívta a gimnáziumot, hátha több információjuk van az ügyről, de kiderült, az iskola vezetése sem tud többet.

„Nekünk is friss a hír, pár nappal korábban értesültünk arról, hogy a Milton Friedman Egyetem át akar venni minket, semmilyen egyéb információnk nincs egyelőre. Annyit tudunk csak, hogy határidőre beadták a kérelmüket az iskola fenntartójához, az Észak-budai Tankerületi Központhoz” – mondta el az iskolai vezetés egyik tagja, aki azt kérte, ne írják le a nevét, mert nincs nyilatkozattételi jogosultsága.

Mivel a köznevelési törvény szerint február utolsó munkanapjáig kell beadni a fenntartóváltási kérelmeket, ez azt jelenti, hogy a Milton Friedman Egyetem addig meg sem kereste magát a gimnáziumot, amit át akar venni.

A lap kereste a Milton Friedman Egyetem elnökét, Bodnár Dánielt, hogy megtudják, miért akarják átvenni az iskolát, illetve milyen terveik vannak vele, tervezik-e például a tandíj bevezetését, de csak a cikk megjelenése után reagáltak.

Bakonyi László, a Milton Friedman Egyetem hivatalvezetője a következő választ küldte:

A Milton Friedman Egyetem a törvényes határidőig kezdeményezte a Békásmegyeren működő Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola és a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium fenntartói jogának átvételét az Észak-budapesti Tankerületi Központnál. A megkeresésről értesítettük a Belügyminisztérium illetékeseit is. Az átadási folyamatot a törvényi előírások szerint a tankerületi központ szervezi, ennek megfelelően megkezdődtek velük az egyeztetések.

Egyetemünk két évvel ezelőtt már átvette a Bethlen Gábor Technikum fenntartói jogait és feladatait, amely esetben a gazdasági és az informatikai képzések terén lehetséges szakmai együttműködés volt az elsődleges cél. Az átvétel sikerének is része lehet abban, hogy a technikumba jelentkezők száma jelentősen növekedett, idén kétszer annyian jelentkeztek be képzéseinkre, mint a korábbi tanévekben.

A jelenleg érintett két köznevelési intézmény esetében a megkeresés egyik fontos oka, hogy a Milton Friedman Egyetem campusának fizikai közelsége alapján létrejöhet egy békásmegyeri oktatási ökoszisztéma, amely segítheti mind a köznevelési intézmények, mind egyetemünk szakmai munkáját, valamint a környék fejlődését.

A másik ok intézményünk fejlesztési stratégiája, amelynek keretében 2023-ban a tanítóképzéssel megkezdtük a pedagógusképzést, amit közép és hosszú távon követne a tanárképzés, illetve más pedagógus szakmák képzése. A tanítóképzés esetében jelenleg is élő kapcsolatunk van a Zipernowsky Károly Általános Iskolával, mely a képzésünk egyik gyakorlati helyszíne. A jövőbeni tanárképzés esetében a Veres Péter Gimnázium lehet az egyik partnerünk. Emellett egyetemünk közép és hosszú távú célkitűzései között szerepel egy színvonalas, nemzetközileg is elismert matematikai képzőhely, tanszék létrehozása. A Veres Péter Gimnázium szakmai erősségei közül kiemelkednek a reál tárgyak, különösen a matematika, így a közös munka segítené ennek elismertségét és további lehetőségeket nyújtana.

A két köznevelési intézmény tevékenységét közfeladat-ellátási szerződés keretében változatlan módon folytatná, tandíj bevezetését nem tervezzük, az oktatás színvonalának fenntartása, illetve további emelése elsődleges érdekünk és célunk. A gimnázium elhelyezési problémáinak rövid távú megoldása, hosszabb távon pedig az intézmény infrastrukturális továbbfejlesztése is a fenntartó feladatai között szerepel. A fenntartóváltás kezdeményezése előtt az érintett intézmények vezetésével történt informális kapcsolatfelvételek során egyetemünk vezetése hangsúlyozta, hogy a kezdeményezésünket szakmai szempontok alapján, kölcsönös előnyöket célozva tettük, továbbá az átvétel fontos feltétele az intézmények pedagógus- és szülői közösségének támogatása is.