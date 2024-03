A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásához kapcsolódó, a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket április 4-től lehet benyújtani a választási irodáknál.

A jogszabály szerint a szavazás kitűzésének időpontjától függetlenül csak a szavazást megelőző 66. naptól lehet a választási kérelmeket benyújtani a választási irodákhoz.

A választópolgárok az átjelentkezésre, a külképviseleti szavazásra jelentkezésre, a mozgóurna-igénylésre vonatkozó kérelmeiket nyújthatják be április 4-től.

Ennek legegyszerűbb és legbiztosabb módja, ha a www.valasztas.hu oldalon nyújtják be online azonosítással, vagyis a választópolgár döntése szerint ügyfélkapuval, telefonos azonosítással, elektronikus személyi igazolvánnyal vagy arcképes azonosítással. A kérelmek benyújthatók személyesen is a helyi választási irodákban, ehhez nincs szükség nyomtatvány előzetes kitöltésére, csak a személyazonosságát igazoló érvényes okmányt kell a választópolgárnak magával vinnie. Leadhatja a kérelmet a választási irodában a választópolgár kézbesítési meghatalmazottja is, és át is veheti a választási iroda döntését. A mozgóurnával vagy a regisztrációval kapcsolatos kérelmet a választó bármely helyi választási irodába is beküldheti postai úton.