2024. március 29.

Napi Magyar Péter: "Soha nem ütöttem meg a gyermekeim anyját, ő viszont engem sokszor"

Nem szerette volna megnézni a volt feleségével készült Frizbi TV-interjút, mert „lelkileg borzasztó nehéz megélni, amikor az ember volt szerelmét, gyermekei anyját aljas politikai lejáratásra használja fel a propaganda”, ám végül megtekintette azt Magyar Péter – írta közösségi oldalán a volt igazságügyi miniszter volt férje.



Kép: Facebook

Magyar elismerte, hogy mondtak egymásnak kevésbé szépeket is a 18 éves kapcsolatuk során, és azt is írta, valóban előfordult, hogy beült a hátsó ülésre, és valóban sokszor fontosnak érezte, hogy bocsánatot kérjen. Azt is írta, „igen, sokszor zárva maradt az ajtó, amikor veszekedtünk, hogy a gyerekek ne jöjjenek be. Volt, hogy a békülés után is így maradt:)”

Ugyanakkor azt is hozzátette:

Soha nem ütöttem meg a gyermekeim anyját, ő viszont engem sokszor. Hol ököllel, hol lábbal. Volt, hogy tanúk előtt, volt hogy zárt ajtók mögött.

Mint írta, igyekezett nem kiteregetni a házastársi vitákat a nyilvánosság előtt, és csak hálával gondolni a közös 18 évükre, és amiatt sem akart bírósághoz fordulni, hogy a volt felesége „igazságügyi miniszterként nem tartotta be és most sem tartja be a bíróság által jóváhagyott megállapodásunk pontjait és amiatt se, hogy a válásunk óta hogyan igyekszik következetesen ellenem nevelni a gyermekeinket, annak ellenére, hogy tudja, milyen szoros kötelék fűz össze minket és hogy ők a legfontosabbak nekem a világon.”

Hozzátette, mindenki tudja, hogy az „aljas rogáni propagandának a videóval az volt a célja, hogy az ügyet és a hazánkért való kiállásunkat lehúzza a bulvár mocsarába, hogy ezzel is elterelje a figyelmet a valódi jogi és politikai kérdésekről és hogy megússzák, hogy felelősséget kelljen vállalniuk.”

Varga Judit egykori igazságügyi miniszter Hajdú Péternek a Frizbi TV YouTube-csatornáján adott interjút, amiben Varga és Magyar Péter házasságát elemezték. Varga részletesen beszélt Magyar Péter fizikai és verbális bántalmazásairól, de nem került sem az a hangfelvétel, amelyen miniszterként súlyos állításokat tett a volt miniszter, sem pedig a kegyelmi ügy, amibe Varga együtt bukott bele Novák Katalin köztársasági elnökkel. Hajdú Péter ezt azzal magyarázta, hogy a Frizbi bulvárplatform, ezért nem ment bele közéleti kérdésekbe Varga Judittal, ugyanakkor Osváth Zsolt például arról beszélt , hogy vele 6 órás beszélgetést készített a műsorvezető, ebből 5,5 órán át politikáról és közéletről beszéltek.

