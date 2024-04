Anyaország, Videók :: 2024. április 12. 17:57 ::

Dúró: semmilyen körülmények között nem fogadható el a WHO pandémiaszerződése

A Mi Hazánk a Parlamentben is felhívta a kormány figyelmét arra, hogy semmilyen körülmények között nem fogadható el a WHO pandémiaszerződése! A covid idején is brutális lezárásokat erőltettek az emberekre, és hazudtak az oltásokról is. Legutóbb éppen a brit gyógyszerészeti felügyelet állapította meg, hogy a Pfizer hazudott az oltóanyaga hatékonyságáról. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely kiáll az emberek szabadsága mellett - írja YouTube-csatornáján Dúró Dóra.