"A béke színe a narancs, a béke neve a Fidesz" - ezt a választást is a háborús témával akarják megnyerni

Az európai parlamenti választásra készülve választási manifesztumot fogadott el a Fidesz a Millenárison. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, a rendezvényen felszólalt továbbá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Deutsch Tamás EP-listavezető (de az ő szövegétől inkább megkíméljük olvasóinkat).



Fotók: Papajcsik Péter / Index

A béke színe a narancs

Szijjártó Péter többek között arról beszélt, hogy korábban a NATO-ban meghúztak egy világos vörös vonalat, ez alá azt írták, hogy a NATO nem részese a konfliktusnak, és azt is odaírták, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne jöhessen létre közvetlen konfrontáció a NATO és Oroszország között.

Két hete azonban elkezdődött a vörös vonal kiradírozása, és úgy döntöttek a többiek, hogy elkezdik előkészíteni a NATO koordináló szerepének növelését a fegyverszállításokban és az ukrán katonák kiképzésében. Ez az elhatározás a NATO-t minden eddiginél közelebb viszi a háborúhoz. A vitában hárman voltunk, akik kritikát fogalmaztunk meg, sem a szlovákokat sem a törököket nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, ezért nem nevezem meg a másik kettőt.

Szijjártó Péter világossá tette, nem akarják, hogy a magyar katonákat ilyen akciókba belerángassák, és azt sem, hogy hazánk területén ilyen műveleteket hajtsanak végre, a többiek viszont akarják, ezért minket is bele akarnak rángatni ebbe. Úgy látja, hogy a következő hetekben folyamatos lesz Magyarországon a nyomás, hogy vegyünk részt a fegyverszállításokban és az ukrán katonák kiképzésében, ezért óriási a tét. A külügyminiszter hangsúlyozta, a világháború vagy a béke kérdésében kell döntést hozni, ahhoz pedig, hogy a béke hangja erősödjön, szuverenista és jobboldali fordulat kell Európában, ehhez pedig nekik is hozzá kell járulniuk.

A béke színe a narancs, a béke neve a Fidesz, vissza kell térni a józan ész talajára, és véget kell vetni a világháborús készülődésnek!

A fideszesek alázatosak és szolgálnak, a "romák" dolgoznak, a politikusok pedig igazat mondanak...



Orbán Viktor azzal kezdte beszédét: azért jöttek össze, hogy a mai napon megindítsák az európai választási kampányukat.

Húsz éve minden európai választást megnyertünk. Mi vagyunk Magyarország és Európa legsikeresebb politikai közössége. Nem tűzhetünk ki kisebb célt, azt javaslom, nyerjük meg ezt is.

A miniszterelnök szerint közben azért meg kell őrizniük a szerénységet, "alázat nélkül nincs győzelem. Lássuk jól, az ellenfeleink azért nem tudják másfél évtizede megszerezni az emberek bizalmát, mert eljátszották a becsületüket. Elfeledkeztek az alázatról. A választási győzelem csak eszköz, egy jó eszköz, amellyel az embereket szolgálhatjuk, mi ezt tesszük kormánypártként 14 éve. Ezért és csak ezért kapunk bizalmat újra és újra. A bizalmat megőrizni, újra kiérdemelni nehéz feladat, ha nyerni akarunk, márpedig nyerni akarunk, világosan kell látnunk és vállalnunk is kell, hogy kik vagyunk”.

Barátaim, mi vagyunk azok, akik talpra állították a magyar gazdaságot, amit a Gyurcsány-féle baloldal csődbe vitt. Ma egymillió emberrel többen dolgoznak Magyarországon. Mi vagyunk azok, akik munkát adtak a romáknak, ma kétszer annyi cigány ember dolgozik Magyarországon, mint Gyurcsányék alatt, és megbecsült polgárai Magyarországnak, számítunk rájuk. Mi vagyunk azok, akik elérték, hogy a baloldalhoz képest a minimálbér három és félszeresére nőtt, az átlagbért megháromszoroztuk, az átlagnyugdíj értékét megőriztük, megemeltük, és visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett. A felére csökkentettük a mély nélkülözésben élő magyarok számát, mi vagyunk azok, akik fel fogjuk számolni Magyarországon a szegénységet, amit a baloldal maga után hagyott.

Jól elfoglalják majd Brüsszelt



A kormányfő leszögezte, a választási győzelmi esélyért megdolgoztak, de van egy bökkenő: "Magyarország eredményeit ma Európa felől, Brüsszel felől veszély fenyegeti. Szemünk láttára hanyatlik, recseg-ropog az erős, békés, szabad és boldog Európa, amelyet úgy szeretünk, és ami után a kommunizmus alatt egész életünkben vágyakoztunk. Ne kerteljünk, Brüsszelben baj van, nagy baj. A vezetés csődöt mondott, Európa gazdasága hanyatlik, a zöldátállás így egy katasztrófa, az ukrán gabona tönkreteszi az európai gazdákat, özönlenek a migránsok a határokon át, a bűnözés nő, egyre több az erőszak, a gyerekeket át akarják nevelni és genderaktivisták kezére adni. Mit tehetünk? Először is beszéljünk világosan, ha rosszul teljesítettél a neked kiszabott mandátum idején, ha bajba sodortad a választóid, ha nem várnak tőled semmit, akkor egyetlen dolgot tehetsz: veszed a kalapod, és távozol. A brüsszeli vezetésnek mennie kell.”

Orbán Viktor azzal folytatta, azt is tudják, hogy ez magától nem fog megtörténni, nekik kell megcsinálniuk, "el kell foglalnunk Brüsszelt, félre kell tolnunk a brüsszeli bürokratákat, és kézbe kell vennünk a dolgokat. Ha nem tesszük, nemcsak Európa, de mi, magyarok is súlyos árat fogunk fizetni a brüsszeli vezetők alkalmatlansága és tehetetlensége miatt. A héten Brüsszelben is elindítottam a kampányunkat, be is tiltották a gyűlésünket. Gondoltam, ideidézem a betiltó határozat szövegét, a betiltás olyan testetlen dolog, de ez egy jogi forma és határozat, le kell írni, mi az oka”.

Orbán Viktor a szövegből azt a részt idézte, amely szerint a rendezvényt nem lehet megtartani, mert az esemény célja, hogy egybegyűjtse a nemzeti konzervatív nézeteket valló akadémikusokat, a kultúra valamint a politika képviselőit, azért, mert ezek az emberek a vallásos nézeteket valló jobboldalhoz tartoznak, a konzervativizmus múltja és jövője elválaszthatatlanul kötődik a nemzet eszméjéhez, a nemzeti függetlenség elvéhez és az egyedülálló nemzeti hagyományok újjáélesztéséhez.

"Ez volt a betiltás hivatalos indoklása. Barátaim, ennél csak az ügy végleges elrendezése botrányosabb. Végül megtarthattuk a konferenciát, de előtte a betiltó határozat elleni fellebbezésünket két bíró dobta vissza. Amikor a belga miniszterelnök közzétette, hogy mi a helyzet helyes megítélése, a harmadik bíró ugyanabban az ügyben, ugyanazon érvelés mellett helyt adott a fellebbezésnek. Ez a jogállamiság arrafelé, és még ők leckéztetnek bennünket. Mindenki láthatja, hogy Európa ma az elnyomás és a szabadság határvonalán egyensúlyoz, azt hiszem a mostani választáson eldől, hogy merre mozdul, úgy tűnik, ránk vár a feladat, hogy Budapest után Brüsszelben is megmentsük a szabadságot."

Orbán Viktor ennél nagyobb bajnak nevezte, hogy "Brüsszelben ma háborúpárti többség van, Európában a hangulat háborús, a politikát a háború logikája uralja. Mindenki részéről és mindenfelől háborús készülődést látok, a NATO-főtitkár NATO-ukrán missziót akar felállítani. Az európai vezetők már belesodródtak a háborúba, beszélek velük, a háborút a saját háborújuknak tekintik, és ekként is vívják. Először csak sisakküldésről volt szó, aztán szankciók, de az energiahordozókra nem, ja persze, aztán mégis, aztán jött a fegyverküldés, először lőfegyverek, aztán harckocsik, aztán repülők, aztán pénzügyi segélyek, újabb és újabb tízmilliárdok, most valahol 100 milliárdnál járunk euróban. Pénz, paripa, fegyver, de a helyzet nem javul, sőt egyre rosszabb. Egy lépésre vagyunk attól, hogy a nyugat katonákat küldjön Ukrajnába, ez egy háborús örvény, amely a mélybe ránthatja Európát, Brüsszel a tűzzel játszik, amit csinál, az maga az istenkísértés".

Orbán Viktor szerint jól megtanultuk, a világháborúkat az elején sosem hívják világháborúnak, mondják, hogy balkáni háború, Lengyelország felosztása, a vége aztán kétszer is világháború lett. "Nem túlzás, ha azt mondom, amit csinálnak, istenkísértés. Mi, magyarok, tudjuk, milyen a háború, volt benne részünk épp elégszer. Ebből a háborúból ki kell maradnunk, ez nem a mi háborúnk, nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy Magyarország újra nagyhatalmak játékszerévé váljon, ezért ki kell tartanunk a béke mellett.”

Amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz–ukrán háborúba senkinek az oldalán – ígérte Orbán Viktor.

"No migration, no war, no gender!"

Orbán Viktor azt mondta: ha nem a Fidesz–KDNP lenne kormányon, akkor az ország nyakig benne lenne a háborúban. A háborúpárti kormányok, a brüsszeli bürokraták és Soros "György" milliószámra küldik a dollárokat a baloldalnak, akik kormányváltást, háborús kormányt, Brüsszel és Washington alá rendelt bábkormányt akarnak. Orbán Viktor hangsúlyozta: harcolni kell, meg kell védeni a magyar emberek békéjét és biztonságát, meg kell védeni a gazdasági eredményeket, a családokat, a gyerekeket. Brüsszelnek üzenve kijelentette: No migration, no war, no gender! Hozzátette: ez a kormánypártok választási manifesztuma.

(Index nyomán)