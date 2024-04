Anyaország :: 2024. április 22. 20:40 ::

Felmérés: leginkább a Momentum és a kétfarkúak szavazói választják Magyar Péter listáját

Április első felében a Fidesz a legerősebb párt, a választókorú népesség 25 százalékos támogatottságával, ez kétmillió szimpatizánst jelent, derül ki a ZRI Závecz Research Intézet április első felében készített kutatásából. Eszerint a DK a második helyen áll, a választókorúak 13 százaléka, bő egymillió fő áll mögötte, míg a felmérésben a Kétfarkú Kutyapárt, a Momentum és a Mi Hazánk 5-5 százalékos, ez mindegyik párt esetében négy-négyszázezer támogatót jelent.

A Fidesz táborának részvételi hajlandósága alacsonyabb, mint az ellenzéki pártok többségéé. Ebből fakadóan a kormánypárt a biztosan elmenő és pártot választók körében csupán 34 százalékos. A DK ebben a körben 22, a Mi Hazánk és a Momentum 8-8, míg a Kutyapárt 6 százalékon áll.

A Závecz szerint a Fidesz támogatottsága a teljes lakosság körében alacsonyabb az év első két hónapjában mért adatoknál. A legutóbbi, március eleji Závecz-kutatásban például 29% volt, most 25%. A biztos pártválasztói körben korábban regisztrált 45% helyett ebben a felmérésben 34% látható.

Elemzésük szerint a módszertani eltérések (a korábbi, személyes kérdezésben odafordított képernyőn a kérdezett jelöli a pártot, a preferencia kinyilvánítása tehát nem ismert, illetve a mostani telefonos kérdezésben elhangzó pártnevek között kell választani, kimondva) önmagukban is fontos tényezők, de ennél is lényegesebb a politikai hangulatváltozás. Március eleje óta a kegyelmi botrány hullámai eltaszíthattak Fidesz-szavazókat, s a meglévő bázisuk – részvételi aktivitásában történő – elbizonytalanodása is elképzelhető, közölték.

EP-listák támogatottsága

A Magyar Péter pártját is tartalmazó EP-listák felsorolásakor a Fidesz-KDNP-t támogatja a lakosság negyede, a biztosan részt vevők és pártot is választók harmada. A DK–MSZP–Párbeszéd-listára 18% tervez szavazni. A biztos listaválasztók körében ez a hármas szövetség 26%-ot kapna.

Magyar Péter pártjának EP-listája a kutatás első felében jelentősen megelőzött minden ellenzéki pártot a DK–MSZP–Párbeszéd kivételével, így a harmadik helyen szerepel a rangsorban. A teljes lakosság 11%-a, a biztos szavazók 14%-a voksolna rá.

A teljes választói közönségen belül a Mi Hazánk EP-listája 6, a Momentum és a Kétfarkú Kutyapárté 5-5 százalékot kapna – a biztos elmenetelt ígérő pártválasztók körében mért 8, 7 és 5 százalékok április első felében mindegyik pártnál mandátumesélyt jelentenek, de április elején erre a Mi Hazánknak volt a legnagyobb esélye.

Magyar Péter nem a Fidesztől, sokkal inkább az ellenzéki pártoktól vesz el szavazókat a Závecz eredményei szerint.

Ha az aktuális pártpreferenciákat vesszük alapul, amelyben nincsen Magyar Péter pártja felsorolva, akkor

indulása esetén odaadja szavazatát a Momentum szavazóinak 37%-a;

a második legnagyobb veszteség a Kétfarkú Kutyapártot éri, támogatóinak 22%-a Magyar Péterhez vándorol;

a többi ellenzéki párttól kevés szavazót visz el, táboruk 4-6 százalékát.

Az „egyéb pártok” támogatóinak (akikről azt feltételezik, hogy részben „eredeti” Magyar Péter-hívők, hiszen az ő neve s pártja nem szerepelt az aktuális pártpreferenciák mérésekor) hattizede támogatja indulása esetén a politikust. A pártnélküliek egytizede igazolt – neve felbukkanásakor – Magyar Péterhez. Akár az egyéb pártokból, akár a pártnélküliekből került valaki Magyar Péter támogatói közé, nem zárható ki a Závecz szertin, hogy korábban, pár hónappal ezelőtt Fidesz-szavazó lehetett, és a kegyelmi ügy hatására elpártolt onnan. A Fidesz aktuális tábora viszont egyáltalán nem nyitott Magyar felé, mindössze 1 százalékuk ment át pártjához, tették hozzá.

„Ha Magyar Péter jelenlegi, a népesség 11 százalékát kitevő tábornak összetételét nézzük, akkor annak harmada feltehetően eredeti Magyar Péter-hívő, hiszen abból a sorból, ahol ő nem szerepelt, az „egyéb pártot” választották, és valószínűsíthetjük, hogy zömmel rá gondoltak. Támogatóinak nagyjából harmadát teszik ki a pártnélküliek, közel kéttizedét a Momentumosok, bő egytizedét a Kutyapárt hívei” – jelezték.

A közleményt azzal zárták, hogy Magyar Péter szavazótáborának nincs erős társadalmi, demográfiai karaktere, meglehetősen széles körből merít, de valamivel magasabb az átlagosnál a diplomások és a budapestiek körében az őt támogatók aránya.

