Anyaország, Extra :: 2024. május 14. 17:24 ::

Rákay "Philip" nem felejtette el, honnan jött: saját kezével mossa tragacsát, mely több mint 100 millió forintba is kerülhetett

"Az egykori tévés műsorvezetőből pár év alatt Fidesz-rajongó megmondóemberré vált Rákay Philipet szinte napra pontosan 3 évvel ezelőtt fotóztuk le egy Mercedes-Benz G 500-as terepjáróban, aminek a listaára akkor 47,8 millió forint volt. Most olvasónk kapta lencsevégre Rákayt, aki egy Mercedes-Maybachot tisztogatott elszántan egy átlagemberek által is használt autómosóban. A típustól függően 72-95 millió forintról induló luxusautóról Sturcz Antal, a Check Engine Youtube-csatorna újságírója mondott izgalmas részleteket az Átlátszónak" - írja a lap.

2021. április végén Rákay Philip lópalotájánál forgatott az Átlátszó stábja Budakeszin, amikor a kormányközeli "médiaszemélyiség" begördült a helyszínre egy 47 milliós Mercedes-Benz G 500-as terepjáróval. Most ugyancsak Budakeszin, ám egy másik, még drágább autóval fotózta le olvasójuk a 7 milliárd forint közpénzzel megtámogatott Petőfi-film atyját.

Rákay Philip hosszú utat járt be a magyar médiában a szekszárdi városi televíziótól a Fidesz-imádó Megafonig, mostanság pedig főként a Most vagy soha! című film kapcsán forog a neve a sajtóban. Az 1848-as forradalmi eseményekről szóló történelmi kalandfilm 7 milliárd forintos költségét ugyanis a Fidesz-kormány 4,795 milliárd közvetlen állami támogatással és 2,106 milliárd forint adókedvezménnyel segítette a hvg összesítése szerint. A film kreatív producere pedig Rákay volt, aki a forgatókönyvet Szente Vajkkal és Kis-Szabó Márkkal közösen írta.

Mercedes-Maybach: 72,5 millió forintról indul

Az olvasó múlt héten Budakeszin egy autómosóban fotózta le Rákay Philipet, aki saját kezűleg tisztogatta – vélhetően egyik legújabb – luxusautóját. A Fidesz iránt teljes szívével elkötelezett megmondóember az alkalomhoz illő laza öltözetben locsolta a puccos Mercedest az átlagemberek által is használt kocsimosóban. Sötétkék, könyékig feltűrt ing, világos nadrág, sportcipő, napszemüveg, bal kézen karóra, jobb kézen karkötő. Bárki lehetett volna, de ilyen autója nem lehet akárkinek.

Sturcz Antal, a Check Engine Youtube-csatorna újságírója megszakértette a fotókat, amelyek alapján könnyedén beazonosította Rákay autójának márkáját.

Ez egy Mercedes-Maybach S osztály. Ha a kényelem és a luxus számít, egyértelműen ez a Mercedes csúcsa. A képek alapján viszont nem lehet megmondani, hogy a két alváltozat közül melyik: lehet 580-as, vagy 680-as. Az 580-as modell indulóára 72,5 millió forint, de természetesen további tízmilliókat lehet belelocsolni extrákra, és a gyár szívesen kielégít egyedi igényeket is. Az 580-asban egy négyliteres biturbó V8-as motor van, 503 lóerővel, lágy-hibrid rendszerrel megtámogatva, ez további 23 lóerőt ad a teljesítményhez. A 680-as Maybach 95,6 millióról indul, cserébe viszont már a hatliteres V12 van benne, természetesen két turbóval, 612 lóerővel. Ezzel az erővel már elég sportos autókat is inasba tesz a 2,3 tonnás batár, ami 4,5 másodperc alatt éri el a 100-as tempót. Nyilván nem ezért veszik, hanem sok más mellett a masszírozós, szinte teljesen síkba dönthető elnöki ülésekért, a Burmester hangrendszerért és az úthibákat megszüntető aktív futóműért. A képeken látható autó Obszidián-fekete/Kalahári-arany kéttónusú fényezésének felára 7,67 millió forint, legtöbben mégis a nulla forintos Obszidián-feketét választják. Az autó célját jól mutatja, hogy kérhető hozzá zászlótartó rúd a sárvédőkre, oldalanként 470 ezer forintért. Ezeket az összegeket egy mezei Mercedes S-osztályért nehéz lenne elkérni, hiába a világ talán legjobb luxusautója, kell a Maybach név ahhoz, hogy a Rolls-Royce és a Bentley szintjére emelje.



Egy Obszidián-fekete Mercedes-Maybach (fotó: Wikipedia/Damian B Oh)

Sturcz Antal autós újságíró azt is elmondta az Átlátszó kérdésére, hogy több külföldi híresség is a Mercedes-Maybach mellett tette le a voksát: használ ilyen luxusautót például Alicia Keys énekesnő, DJ Khaled, valamint Kim Kardashian és Travis Scott rapper is.

De a sor más celebekkel és politikusokkal folytatható: a Google szerint Mercedes-Maybach van (vagy legalábbis volt) Narendra Modi indiai miniszterelnök és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök birtokában is. Rákay Philip tehát igazán illusztris társaságba került ennek az autónak a beszerzésével.

Zenetévésből megafonos patrióta

A Rákay Kálmán néven született, ám azzal a keresztnévvel nem elégedett "Philip" médiakarrierje a Wikipedia szerint a szekszárdi városi televízióban kezdődött 1991-ben, 19 éves korában. Aztán következett a Viva zenei csatorna, utána közreműködött a HírTV megalapításában, majd nyíltan vállalta a Fidesz iránt érzett heves vonzalmát, s a párt nagygyűléseinek házigazdája, valamint kommunikációs cégével politikusok tanácsadója lett.

2011-ben a közmédia intendánsává nevezték ki pár évre, 2021 óta pedig a Facebookon osztja meg gondolatait, s azok terjedését a Megafon fizetett hirdetései segítik. A Telex áprilisi cikke szerint

Rákay Facebookos anyagainak reklámozására 251,8 millió forintot költöttek az indulása óta, egy korábbi, már törölt oldalának promózására pedig 112 millió ment el.

S ott van még a Patrióta is, a Partizán ellenfelének, fideszes megfelelőjének szánt Youtube-csatorna is, ami a megafonos médiauniverzum videóit gyártja és terjeszti.

A Patrióta indulásáról 2021 májusában számolt be Rákay Philip az egyik kormányközeli hírportálnak, a Mandinernek. Alig egy hónappal azután, hogy az Átlátszó levideózta egy akkor bő 47 millió forintos Mercedes-Benz G 500-as terepjáróban ülve, így a mandineres interjúban az az autó is előkerült.

Rákay arról beszélt a Mandinernek, hogy a »túloldal« azt sejteti róla, hogy állami megbízásokból gazdagodik: „bizonyára valamilyen fideszes pénzcsapon keresztül lopom a közpénzt, s ebből telik ilyen drága autóra, ingatlanokra”. Holott elmondása szerint az igazság az, hogy ingatlanfejlesztéssel, gazdaságstratégiai és kommunikációs tanácsadással foglalkozó cégcsoportja rendkívül sikeres, és magáncégekkel dolgozik együtt, főként külföldi partnerekkel.

„Tudom, hogy lázasan keresik, hol tudnának megfogni. Keresik az állami szerződéseimet, de nem találnak semmit. És nem azért, mert a megkérdezett hivatalok trükköznek és nem adják ki őket, s nem is azért, mert a balosok bénák és rossz helyen keresgélnek, hanem azért, mert egyszerűen nincsenek. Ezt nehezen viselik…”

A zenetévés műsorvezetőből lett fideszes kommunikátor és filmproducer egyébként nemcsak autók, hanem karórák tekintetében is szereti a drága márkákat. Ahogy azt már 2021 májusában észrevette az Ezalényeg.hu, Rákay választása a luxus- és Fidesz-körökben is elterjedt Rolex márkára esett. Az általa hordott Sea-Dweller modell 15–19 000 euró (5,3–7,6 millió forint) közötti összegért vásárolható meg.

A fideszes médiaceleb gyakori vendég az orosz állam tulajdonában lévő atomenergetikai cég, a Roszatom magyarországi fióktelepének budapesti irodájában, többször látták ott megfordulni a kormánypárti kommunikátort, aki többféle luxusautókkal, köztük az említett Mercedes-Benz G 500-as terepjáróval érkezett a helyszínre, írja a lap.