2024. május 16. 17:16

Drogelosztó banda irányítói Borkai kurvái - állítólag verőlegényeket küldtek az ezt megíró lap terjesztőire

Kigyúrt verőlegények támadtak Győrben a Fullánk című lap terjesztőire, több száz példányt elvettek tőlük, és meg is fenyegették őket – írja a Bors.

A rendőrségi feljelentés szerint a verőlegényeket Hajtó Péter, Borkai Zsolt szóvivője és képviselőjelöltje irányította. Mindezt egy cikk miatt, amely leleplezte, hogy a Borkai Zsolt elhíresült jachtozásán részt vevő prostituáltakról időközben kiderült, hogy egy drogterjesztő banda irányítói. Mindez nyilvánvalóan kellemetlenül érintheti a korábbi botrány miatt lemondani kényszerült, de most újra próbálkozó Borkait, írja a fideszes bulvárlap.

Még decemberben közölte a rendőrség, hogy kiterjedt kábítószer-kereskedő bandát számoltak fel, több embert letartóztattak - köztük a Borkai-féle prostituáltakat -, és nagy mennyiségű kábítószert és készpénzt foglaltak le.

Az elfogásról videót is közzétett a TEK:

Az akciót hajnalban hajtották végre egyszerre több városban. Budapesten, Székesfehérváron, Szigethalmon, Dunavarsányban és Győrben is. Összesen nyolcvan főt állítottak elő. A rendőrök többfajta drogot és különböző, kábítószerek előállításához és porciózásához használatos, droggal szennyezett eszközöket – így mérlegeket, vákuumos nejlontasakokat, mérőedényeket, kanalakat, flakonokat, kannákat, bográcsokat – is lefoglaltak. A vegyületek listáján szerepel kannabisz, amfetamin és számos, kábítószer felütéséhez használatos anyag is. A kutatások során több kilogrammnyi marihuána is előkerült, sőt még marihuánás csokoládé is. A lefoglalt tárgyak között volt egy olyan ötliteres kanna is, amiben amfetaminolajat tároltak.

Két család tagjait vették őrizetbe, köztük azokat a K. (azaz Kóté) ikreket, akik ott „mulattak” Borkai Zsolttal az elhíresült jachtutazáson.

A nyomozati anyagok szerint a drogterjesztő banda teljesen konspiráltan működött. A tagok egymással csak internetes csevegőoldalakon kommunikáltak. A hálózatban mindenkinek meghatározták a szerepét. Voltak, akik Hollandiából hozták haza autóval a kábítószert, mások felütötték, hígították a kábítószer-alapanyagokat, a sor végén állók pedig átadták a dílereknek.

A Borkaival jachtozó, prostituáltként is tevékenykedő K. (azaz Kóté) Csenge például egy műkörmös szalont bérelt, ahol kannaszámra tárolta a kábítószert, de nagy mennyiségű drogot foglaltak le a lakásán is.

A nyolc őrizetbe vett gyanúsított közül hat személy letartóztatását rendelték el. Köztük vannak a Borkai-féle prostituáltak is.

Egyikük, Kóté Csenge élettársának az apja egyébként az a Plank Zoltán, akit sokáig Európa egyik legkeresettebb bűnözőjeként tartottak számon. A lengyelországi Kepno városában fogta el saját lakásán 2022. május 18-án a „Fejvadászok” nevű poznańi osztag. Román papírokkal álnéven élt és bujkált.

Az elfogásról a videó:

Plank 8 éven át volt szökésben. 2014-ben felbérelt két bérgyilkost egy üzlettársa meggyilkolására. A merénylők többször megszúrták a férfit, akiről azt gondolták, belehalt a sérüléseibe. Később 400 millió forintnak megfelelő valutát raboltak gépfegyverekkel kínai üzletemberektől. A támadás során gépfegyverrel nyitottak tüzet az áldozatok kocsijára, majd nagy összegű valutát zsákmányoltak. Plank Zoltánt mint veszélyes, fegyveres, szökésben lévő bűnözőt 2019-ben kezdték Európa-szerte körözni. A magyar nyomozók összedolgoztak német, holland, román, osztrák, valamint lengyel hatóságokkal, hogy kézre kerítsék.