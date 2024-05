Anyaország :: 2024. május 24. 23:11 ::

Csalások, feketén foglalkoztatások - újabb részletek, hogy szoríthatják ki a magyar munkavállalókat a vendégmunkások

Sokszor felvetettem én is, hogy a hivatalos statisztikáknak nem feltétlenül kell hinni abban a tekintetben sem, hogy hány harmadik világbéli vendégmunkás tartózkodik Magyarországon. Most újabb részletek bizonyíthatják azt, hogy többen, mint a hivatalos.

Ha vendégmunkások, akkor gyakran felmerül a Wolt neve, azonban érdemes még mélyebbre ásnunk, nem vitatva természetesen az ő felelősségüket, azonban látni kell a többi szereplőt is. Három összetevős a történet, a Wolton kívül fontos szerepet játszanak az ún. flottacégek és a munkaerő-kölcsönzők is. Utóbbiak toborozzák és hozzák be a vendégmunkásokat, amelyek aztán vagy az ő alkalmazásukban, vagy a flottacégek alkalmazásában állnak munkába, ehhez a Wolt pedig adja úgymond az arculatot.

Sokszor halljuk, hogy vannak flották, a vendégmunkásokat flottában alkalmazzák, itt arra kell gondolni, hogy ezek a flottacégek szervezik nekik a munkákat, ezt úgy kell felfogni, mintha alvállalkozók lennének.

Él egy olyan nézet, hogy a vendégmunkás azért "jó", mert többet dolgozik, megelégszik a kevesebbel. Mármint ez a multik nézőpontja, ez természetesen árt a magyaroknak. Azonban ez azért erősen fel van tupírozva, az alábbiakban - belsős információkra alapozva - bemutatom, hogy mi lehet még ez mögött.

Miután egy vendégmunkás vagy a munkaerő-kölcsönző vagy a flottacégen keresztül munkába áll, letölt egy woltos applikációt, amihez tartozik egy telefonszám, e-mail-cím, s az alapján kapja meg a címeket. Fontos, hogy adnak neki egy egyedi kódszámot, ez az ő azonosítója, amely alapján az informatikai rendszer őt nyilvántartásba veszi. A címek kiosztásánál egy algoritmus az alapján dobja ki a címeket, hogy melyik kódszám alá tartozó futár az, aki a legnagyobb eséllyel, a leggyorsabban viszi ki az ételt. Ezt különböző statisztikákból számítja ki. És itt a legtöbb esetben azt látja, hogy az adott kódszámú vendégmunkás a legjobb, hiszen nagyon jó mutatói vannak.

De itt jön a csalás!

A rendszer azt látja, hogy ez az ételfutár gyakorlatilag éjjel-nappal dolgozik, kijön akár a heti 140 (!) munkaóra is, hát ki másnak adja ki a címeket azonnal, mint egy ilyen gyors "sztahanovistának"?

Persze, csakhogy e mögött nem egy vendégmunkás áll, hanem három. És a háromból egy van bejelentve, a többi feketén van foglalkoztatva. Jegyzem meg, ez járulékfizetés elkerülése is. De az algoritmus számára ez mégis egy embernek számít. Íme hát a csalás, amely alapján a magyar ételfutárok hátrébb kerülnek a rangsorban, kevesebb címet kapnak meg, ezáltal csekélyebb is lesz a bevételük.

Azt, hogy a pénzt a vendégmunkások egymás között szétosztják-e vagy sem, arról nem tudok én sem biztosat. De még az is lehet, hogy fogalmuk sincs arról, hogy valóban be vannak-e jelentve, hiszen a legtöbben még angolul sem beszélnek, nemhogy magyarul.

Lantos János - Kuruc.info