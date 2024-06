"A törvény egyértelművé teszi, hogy vendégmunkásokat csak a legszigorúbb szabályok mellett lehet alkalmazni. A magyarországi munkavállalás szigorításával újabb jogi védelmet alkotunk azért, hogy Magyarországot megvédjük a tömeges bevándorlástól." Ez olvasható a kormány vendégmunkás-törvényének ismertetőjében, csak éppen ezt is felülírja az Orbán Viktor által tökélyre fejlesztett elv, az unalomig ismételt "ne azt nézzétek, amit mondok, hanem azt, amit teszek..." Nézzük újra.

Sok szó esett a munkaerő-kölcsönző cégekről , a Wolttal kapcsolatban álló flottacégekről, akik toborozzák, beszervezik a harmadik világbéli vendégmunkásokat. Írtam arról is, hogy most mára az is előfordul, hogy feketén foglalkoztatják őket, és így a valóságban még többen vannak, mint ahányról a hivatalos statisztika szól. Azonban úgy tűnik, a globális nagytőke számára már ez sem elég, újabb trükkök, újabb csalások lehetnek.