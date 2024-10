Anyaország :: 2024. október 16. 16:24 ::

Gulyás: a nemzetbiztonsági szolgálatok feladata, hogy kiderítsék, hogyan került a Kuruc.infóhoz az Orbán Áron-hangfelvétel

„Ez az állítás nem felel meg a valóságnak” – mondta a szerdai kormányinfón Gulyás Gergely miniszter, amikor a 24.hu újságírója arról kérdezte: vizsgálták-e az Orbán Viktor testvére, Orbán Áron és Héjj Dávid kormánybiztos kiszivárgott beszélgetése kapcsán azt az állítást, miszerint a Külgazdasági- és Külügyminisztériumot állítólag egy „külső személy” irányítja.



Fotó: Tövissi Bence / Index

Bár a 24.hu újságírója a kérdésében nem nevesítette, de ahogy arról korábban a Telex részletesen beszámolt, a Kuruc.infón nyilvánosságra hozott beszélgetésen Orbán Viktor testvére azt állította: egy Magyarországon élő bolgár üzletasszony, B. Radosztina akadályozza őt a vízumügyleteiben, és szerinte a nő az egész külügyet irányítja, írja a Telex.

B. (azaz Balogh - a szerk.) Radosztina azt az Arton Capital nevű céget vezette, amelyik a letelepedési kötvények egyik fontos szereplője volt a piacon. 2017 áprilisában azonban ismeretlenek betörtek az Arton belvárosi irodájába, ahonnan több százmillió forint értékű eurót és rengeteg fontos iratot vittek el. A rendőrség a mai napig nyomoz az ügyben, gyanúsított még nincsen, pedig rengeteg tanút kihallgattak annak idején. Orbán Áron egyébként emellett olyan állításokat is megfogalmazott Héjjnak, hogy szerinte a Rogán Antal irányítása alatt álló titkosszolgálatoktól szivárogtatnak információkat Magyar Péternek.

A Telexnek B. Radosztina hazugságnak nevezte a felvételen elhangzottakat, de nyilatkozni nem akart.

Vietnámiakat hoztak pécsi életmentő tanfolyamokra

A civil életben tevékenykedő Orbán Áron még májusban kereste fel a kormányfő fontos emberének tartott Héjj Dávid kormánybiztost. Ahogy a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely megemlítette, a találkozó nem a miniszterelnök hivatalának helyet adó Karmelitában, hanem egy másik helyszínen zajlott.

A Telex nyomozása során kiderítette, hogy Orbán Áron vízumügyekben lobbizott, a Népszava birtokába pedig olyan dokumentumok kerültek, amelyek igazolták, hogy a kormányfő testvére két hónapos életmentő tanfolyamokra hívott meg legalább ötven olyan vietnámi állampolgárt a Pécsi Tudományegyetemre, akik schengeni vízumokat kaptak. A Telex információi szerint azonban ötvennél több olyan vietnámi lehet, aki Orbán Áron körének közreműködésével kapott schengeni vízumot.

Úgy tudják, kezdetben a konzulok kiadták ezeket a vízumokat, később azonban „blokkolták” őket. Ekkor ment panaszkodni Orbán Áron Héjj Dávidhoz. Kiderítették azt is, hogy Orbán Áron egy Garay B. nevű társával közösen készítette titokban a hangfelvételt.

M. János beszélt az Orbán család egyik tagjával

Az, hogy a felvétel miképpen szivárgott ki, nem tudni, de az bizonyos, hogy a szivárogtató Orbán Áron és/vagy társai köréből került ki. Garay B. mellett egy M. János nevű férfi is benne volt a trióban, és ő is megkapta a felvételt. Ezt egyébként a Telexnek M. János meg is erősítette. Ugyanakkor a lapban megjelent cikk után határozottan tagadta, hogy köze lenne a szivárogtatáshoz.

M. János a Telexnek azt mondta: amikor ezzel kapcsolatban hírbe hozták, ő beszélt az Orbán család egy meg nem nevezett tagjával, akinek szintén elmondta: nem ő szivárogtatta ki a felvételt, és hogy bizonyítsa igazát, akár egy poligráfos hazugságvizsgálatnak is hajlandó magát alávetni.

A poligráfos vizsgálat 2018 óta bizonyítási cselekménynek minősül, azaz az eredménye ott lehet a bíró elé kerülő iratok között egy büntetőeljárás során, de erre szaktanácsadói véleményként kell tekinteni, azaz a bíróságon múlik, hogy a döntés meghozatalánál figyelembe veszik-e vagy sem. A poligráfos vizsgálatokat ugyanakkor évtizedek óta rendszeresen szokták kritizálni, olykor konkrétan kijelentve, hogy azok nem működnek, és soha nem is működtek.

Azt M. János is elismerte, hogy Garaytól szerezte meg a felvételt, amit az üzlettársa Signalon keresztül küldött el neki. M. János szerint a felvétel összesen négy embernek volt meg. Ha ez igaz, akkor Garayn, Orbán Áronon és rajta kívül még egy ember birtokában volt.

M. János előéletéről korábban azt írta a lap, hogy annak idején egy volt olajos vállalkozóval közösen „áfázott”, ekkor ismerte meg Garayt, később pedig a cigarettacsempészetbe is „belekóstolt”. M. János volt az, akin keresztül Garay megismerte Orbán Áront, és a trió nagyjából két évvel ezelőtt közösen kezdett el ügyködni a külföldi munkaerő toborzásában.

A nemzetbiztonsági szolgálatok feladata

A csütörtöki kormányinfón a hvg újságírója megkérdezte Gulyás Gergelytől, hogy a kiszivárgott hangfelvétel alapján indul-e hatósági eljárás a kormányzati döntés befolyásolása miatt. Erre a miniszter azt felelte:

Nem gondolom, hogy ez szükséges lenne.

Gulyás ezt azzal indokolta, hogy szerinte a nehezen érthető hangfelvételen Orbán Viktor testvére éppen arra panaszkodott, hogy nem tud elintézni semmit sem a kormánynál, nem pedig azt állítja, hogy el tud intézni. „Én ezt ellentétesnek érzem mindazzal a vizsgálattal, amit ön szorgalmaz, mint azokkal a vádakkal, mint amit önök is meg szoktak fogalmazni” – utalt Gulyás a független sajtóra.

A 24.hu újságírója arra is kíváncsi volt, hogy a beszélgetés kiszivárogtatása miatt indult-e nemzetbiztonsági vizsgálat,

vizsgálták-e például azt, hogyan kerülhetett a titokban készült felvétel a szélsőjobboldali irányultságú Kuruc.infóhoz.

Gulyás erre azt mondta, hogy

ilyen esetben a nemzetbiztonsági szolgálatoknak az a feladata, hogy ezt a vizsgálatot elvégezzék.

De még ha van vagy lenne is ilyen vizsgálat, tette hozzá, akkor se tudna erről tájékoztatást adni.

Gulyás ezután megismételte, hogy szerinte éppen arról szól a felvétel, hogy Orbán Viktor testvére nem befolyásolt semmit. „Egyet látok, és az annyiban megnyugtató, hogy mindazzal ellentétesen, amit különösen a balliberális sajtóban olvasni szoktam, hogy a miniszterelnök testvére hosszan arról panaszkodik, hogy ő ilyen, olyan, amolyan ügyekben szeretne intézkedni, és sehol nem jut előre” – fejtette ki Gulyás.

Vízumok vietnámi munkaerőnek

Kétségtelen, hogy a felvételen Orbán Áron arról panaszkodott, hogy a schengeni vízumaikat a külügy blokkolja, de a Telex nyomozása szerint azért ideig-óráig sikeresen ügyködött a kormányfő testvére a vízumok megszerzése érdekében. Például az egyetemekkel is meg tudtak állapodni, amit Garay B. tárgyalt le. Ez valószínűleg amiatt történhetett, mert Orbán Áron a kormányfő testvére. Ugyanakkor az is igaz, hogy a kezdeti sikerek után a társaság projektjét megfúrták – minden jel szerint hatósági oldalról.

A Telex Orbán Áron kapcsolati hálóját vizsgálva jutott el két olyan céghez, amelyek külföldi munkaerő közvetítésében érdekeltek. A munkaerőhiány miatt ugyanis egyre több cég keresett külföldi dolgozókat, és jó üzleti lehetőségnek tűnt, hogy közvetítőcégek jó pénzért munkavállaláshoz szükséges vízumokat intézzenek az Ázsiában működő munkaerő-kölcsönzőknek. Minden jel arra utal, hogy az egyik ilyen közvetítőcég Orbán Áronék segítségével jutott vietnámi munkaerőhöz, és olyannyira nagyra nőtt, hogy később felkerült azoknak a minősített cégeknek a listájára, amelyeknek engedélyezik, hogy az EU-n kívüli országokból hozzanak be munkaerőt.

Az érintett cég tulajdonos-ügyvezetője a lapnak elismerte, hogy ismeri Orbán Áront, de tagadta, hogy a kormányfő testvére vízumügyekben segítette volna. Ugyanakkor Orbán Áron környezetében megerősítették ezt az információt. A botrány kirobbanása óta azonban az ominózus cégnek már nem is adnak ki vízumot Vietnámban.

Emellett meg nem erősített információk szerint szintén a hangfelvétel kiszivárgása után egy Maglódi úti szálláson razziát tartott az idegenrendészet. A razzián negyven olyan vietnámi munkást találtak, akik az érintett cégen keresztül érkeztek Magyarországra, de esetükben nem tisztázott, hogy valóban ki foglalkoztatta őket.

A hangfelvétel kiszivárgásának körülményeiről annyit tudott kideríteni a Telex, hogy annak köze lehet egy olyan elszámolási vitához, amely Orbán Áron társai között zajlik - írják.

