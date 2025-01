Anyaország :: 2025. január 12. 21:15 ::

A legerősebb ellenzéki párt lett a Mi Hazánk az időközi országgyűlési választáson

A Fidesz nyerte a Tolna vármegye 2-es választókerületében tartott időközi szavazást, de a jobboldali ellenzéki párt is történelmi eredményt ért el. A Tisza Párt nem érezte szükségesnek, hogy induljanak a megmérettetésen.

A Mi Hazánk Mozgalom elnökségének közleménye szerint a párt történetének legjobb eredményét érte el Dúró Dóra az időközi országgyűlési választáson, ahol most először a legerősebb ellenzéki pártként végzett a szavazatok közel 20%-ával (98%-os feldolgozottságnál).

Hozzáteszik azt is, hogy a Mi Hazánk Mozgalom volt az egyetlen parlamenti párt, mely a 2022-es országgyűlési választási eredményéhez képest erősödött a 2024-es választásokra, most pedig tovább növeltük támogatottságunkat. Ebben a választókerületben a Mi Hazánk 2022-ben 7,5%-ot kapott, most mintegy 20%-ot, a DK jelöltje 2022-ben 27%-ot, most 11%-ot, pedig egyetlen baloldali pártlogóként volt a szavazólapokon. Tavaly a DK a választókerület központjában, Dombóváron még megelőzte a Mi Hazánkat, most viszont már ott is a Mi Hazánk lett a legerősebb ellenzéki párt ezen a választáson.

Érkeztek bejelentések szavazók szervezett szállításáról és szavazatvásárlásról, a korábbi napokban hazug lejárató kampányokat is indítottak Dúró Dóra ellen: Facebook-kamuoldal fizetett hirdetései, kamuplakátok és telefonos hívások rágalmai árasztották el a Tolna vármegyeieket. A DK-propagandalap, az ellenszel.hu a soha még csak nem is említett, nem létező „MKI közvélemény-kutató” néven említett kamuszervezet nyilvánvalóan kitalált „felmérését” propagálta a kampányban: a DK jelöltjét 23%-os támogatásúként hirdetve, miközben a Mi Hazánkat esélytelennek beállítva csak 7%-ra mutatták ki, ezért a szándékos megtévesztés mint választás rendje elleni bűncselekmény miatt feljelentést is tettünk – közölték.

A folyamatosan erősödő Mi Hazánk készen áll arra, hogy a Fidesz alternatívájaként bemutassa és megvalósítsa Virradat programját. Köszönjük a választók bizalmát! – írták a közlemény végén.

Egy cigányfertőzött szavazókör (Gyulaj) eredménye:



Így néz ki az eredmény egy olyan, jelentős cigánysággal rendelkező településen, ahol szavazatokat vásárol a Fidesz (fotó: valasztas.hu)