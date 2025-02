Anyaország :: 2025. február 10. 12:41 ::

Vallott az osztálytársát hátba szúró bőnyi lány, vádat emeltek ellene

Előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt állítja bíróság elé az ügyészség azt a bőnyi lányt, aki 2024 tavaszán egy 20 centiméter pengehosszúságú késsel hátba szúrta az egyik osztálytársát.

Gál Katalin, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség szóvivője a 24.hu megkeresésére reagálva azt mondta, hogy a vádlott beismerte tettét, és azt mondta, csak azokat a személyeket jelölte meg a halállistán, akik bántották. Az ügyészség javítóintézeti nevelést kért a lányra, aki mindössze 12 éves volt a bűncselekmény elkövetésekor.

A vádirat szerint a lány szüleinek kapcsolata gondokkal terhelt volt, amit a gyerek nehezen élt meg. A bűncselekmény elkövetését megelőző hétvégén a szülők sokadszorra is összevesztek. A lány anyja tartott a férje bántalmazásától, ezért rendőri segítséget kért. A vitának az lett a vége, hogy tavaly tavasszal egy nap az apa közölte az anyával, hogy hagyja el a házat, és kidobálta a nő ruháit. A lány anyja ezután vasárnap elköltözött otthonról, de a lányát nem tudta magával vinni.

Az elkövetéskor hatodikos lány 2023 óta fokozatosan egyre rosszabbul érezte magát, gondolatvilága pedig a külsőségekben is jelentkezett. Egyre gyakrabban hordott fekete ruhákat, és az internetes profilképe és rajzai is egyre ijesztőbbekké váltak, ajándékként is a valódira erősen hasonlító pisztolyt kért magának. Az eseményeket megelőző héten készített egy listát, amelyen valamennyi osztálytársa szerepelt az osztályban elfoglalt ülésrend szerint. Az anyja elköltözése után a lány arra az elhatározásra jutott, hogy másnap lemészárolja az iskolában az osztálytársait.

Reggel az iskolatáskájába betette az általa elkészített „halállistát”, valamint egy megélezett kést, és elment az iskolába. Az iskolában elővette táskájából a 20 cm pengehosszúságú kést, felállt, és az előtte a padban ülő 12 éves osztálytársát hátba szúrta. A megkéselt diák életveszélyes sérüléseket szenvedett, a helyszínről mentőhelikopter szállította kórházba.