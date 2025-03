Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. március 17. 16:18 ::

Megszólaltak a buzivonulás szervezői: a "fesztivál" egyéb rendezvényeire nem vonatkozik a törvénymódosítás

"Még tartanak az egyeztetések a jogászokkal, de az elmúlt hetekben belengetett információk alapján számoltunk vele, hogy a gyülekezési törvényt tervezik módosítani" – közölték a Budapest Pride szervezői a HVG-vel, miután a Fidesz–KDNP néhány képviselője benyújtotta a javaslatot, amely a gyermekek védelmére hivatkozva módosítana több jogszabályt.

A buzifesztivál szervezői erre reagálva úgy fogalmaztak:

A frissen benyújtott javaslattal beismerték azt, amitől tartottunk egy ideje, miszerint Magyarországon nincs többé demokrácia. Az LMBTQ-közösség évek óta céltáblája a kormánypártok támadásainak. Ha az LMBTQ-közösség jogaiért folytatott tüntetéseket megpróbálják betiltani, semmi garancia nincs arra, hogy a kormánypártok által ellenségnek, poloskának nevezett csoportok békés tüntetéseit nem tiltják be, hamis gyermekvédelemre hivatkozva.

Egyúttal jelezték: a javaslat benyújtása ellenére tervezik az idei rendezvény megtartását, és hozzátették: a Budapest Pride Közösségi Fesztivál (idén 2025. 6. 6–29.) egyéb rendezvényeire nem vonatkozik a törvénymódosítás, hiszen azok nem tartoznak a gyülekezési törvény hatásköre alá.

A vonaglókat is büntetnék

A Fidesz–KDNP néhány képviselője nyújtotta be a javaslatot, amely a gyermekek védelmére hivatkozva módosítana több jogszabályt. A gyülekezési jogról szólót kiegészítené azzal, hogy tilos az olyan gyűlés, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Az Alaptörvény módosítása után a Budapest Pride betiltása érdekében szükségesnek tartják, hogy ne csak azt büntessék, aki tiltott gyűlést szervez, hanem azt is, aki azon részt vesz.

Az elkövető ellen kiszabott szabálysértési bírságot adóként hajtanák be, a gyermekvédelemre fordítanák. A szabálysértéssel gyanúsítható személyazonosságának megállapításáért, ha az elkövető ismeretlen, a bíróság, a szabálysértési hatóság, az előkészítő eljárást lefolytató szerv az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvényben meghatározottak szerint az arcképelemző tevékenységet végző szerv tevékenységét veheti igénybe. Az arcképprofil-nyilvántartás vezetésének céljai közé bekerülne „a szabálysértések megelőzése, megakadályozása, felderítése és a cselekmény megszakítása, valamint az elkövetők felelősségre vonása.”

Tilos lesz olyan gyűlést tartani, amely sérti a gyermek jogát testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, vagy a gyermekvédelminek nevezett törvényben tilalmazott tartalom lényegi elemét jeleníti meg. A kormánypárti képviselők szerint azért szükséges a módosítás, mert így biztosítható, hogy az ország területén csak olyan gyűlés legyen megtartható, amely tekintettel van a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogára. A gyermekek védelmére hivatkozva a tiltott gyűlésen közreműködőként, résztvevőként szerepet vállalók ellen szabálysértési eljárás indulna, ha a tilos gyűlést nem hagyják el, miután a rendőrség tájékoztatta őket a megtartott gyűlés tilos jellegéről.

A "jóhiszeműen" megjelenő résztvevőknek így lehetőségük van a gyűlés helyszínének önkéntes elhagyására, illetve ezáltal a szabálysértési felelősségre vonás elkerülésére is.

A gyülekezési joggal összefüggő szabálysértés miatt kiszabott helyszíni bírságot, pénzbírságot nem lehet majd közérdekű munkával való megváltásra, szabálysértési elzárásra átváltoztatni.

Kari Geri szerint lesz "Pride", még nagyobb is, mint valaha

Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésben osztotta meg, hogy továbbra is lesz "Pride". A főpolgármester kiemelte, hogy nem hagyják magukra azokat, akik "kiállnak az önbecsülésükért, a közösségükért, a szabadságért".

– Budapest nem hagyja magukra, megvédi mindazokat, akiknek volt is, van is bátorságuk kiállni az önbecsülésükért, kiállni a közösségükért, kiállni a szabadságért, a szerelem erejéért. Pride lesz! – ígérte. Hozzátette, hogy talán nagyobb is lesz, mint amit eddig valaha tartottak.

(24 - Index nyomán)