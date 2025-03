Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. március 17. 10:10 ::

Benyújtotta a Fidesz a törvénymódosítást, amellyel betiltaná a buzivonulást

Egy órával a parlament igazságügyi bizottságának hétfő délelőtti ülése előtt benyújtotta a Fidesz a gyülekezési törvény módosítását, amely kimondja, hogy "tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért", írja a Telex.

Itt a gyermekvédelmi törvénynek arra a paragrafusára hivatkoznak a beterjesztők, amely szerint "tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg."

A törvénymódosítás alapján szabálysértést követ el, aki "a gyülekezési hatóságot félrevezetve tiltott gyűlést tart meg, illetve ilyen gyűlésen – a rendőrségnek a gyűlés helyszínen megtett, a gyűlés tilalmazott jellegéről való kifejezett tájékoztatása ellenére – részt vesz."

A javaslat szerint a rendőrség arcfelismerő szoftvert is használhat a résztvevők azonosítására, és szabálysértésért pénzbírságot szabhat ki. Azt is meghatározták a fideszes beterjesztők, hogy a kiszabott pénzbírságot nem lehet közérdekű munkával vagy szabálysértési elzárással kiváltani, és az így befolyt összeget a gyermekvédelem céljaira kell fordítani. A javaslat szerint a tilalom érvényesítése érdekében szükség lesz még átmeneti rendelkezés megalkotására, "amely a folyamatban levő ügyekre is kiterjed".

"Mi ez, ha nem újabb lépés az oroszországi rendszer és diktatúra felé?"

Ezzel a szöveggel tette ki a Facebook-oldalán a javaslatot Sebián-Petrovszki László, a DK homokos országgyűlési képviselője, az igazságügyi bizottság tagja. A javaslatot a parlament igazságügyi bizottságának hétfőn 10 órakor kezdődő ülésén tárgysorozatba vehetik, és utána kerül a plenáris ülés elé.

Orbán Viktor a februári évértékelő beszédében jelentette be, hogy beleírják az Alaptörvénybe, hogy az ember vagy férfi, vagy nő. "Sőt, azt tanácsolom, hogy a pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő" – fogalmazott a miniszterelnök. Bár Gulyás Gergely később arról beszélt, hogy nem fogják betiltani a buzivonulást, de az eddigi köztéri, "belvároson átmasírozó" formájában nem lesz "Pride" a jövőben.

A miniszterelnök később még egyértelműbb jelzést tett a kormányzati szándékra egy Facebook-kommentben. "Be bizony! Világos beszéd" – írta Orbán Lázár János bejegyzése alá, amelyben az építési és közlekedési miniszter kijelentette: mihamarabb be kell tiltani a "Pride"-ot.

A Fidesz múlt héten nyújtotta be az Alaptörvény 15. módosítását, amely már megágyaztott a gyülekezési törvény átírásának is. Bekerül az Alaptörvénybe egy olyan rész is, hogy "minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Ez a jog – az élethez való jog kivételével – minden más alapvető jogot megelőz."

A módosítással azt az érdekellentétet oldanák fel, amelyről Gulyás Gergely a február 27-i kormányinfón beszélt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor azt mondta: "a gyülekezési jog és a gyerekek testi, lelki és szellemi fejlődési joga közti kollíziót kell feloldani". Gulyás szerint a józan ész indokolja a "Pride" elleni fellépést, hiszen "családos ember nem szokott a Pride közelébe menni".

Az aberráltak mindezek ellenére nem hátrálnak meg, és Karácsony Gergely is kiáll a rendezvény mellett. A főpolgármester szerint "az, hogy idén is lesz Pride Budapesten, pont olyan magától értetődő, mint két ember szerelme, pont annyira nyilvánvaló, mint hogy ebben a városban senki, de senki nem szenvedhet hátrányt amiatt, amiben hisz, ahová született, és hogy kit szeret".