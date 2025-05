Anyaország :: 2025. május 6. 11:42 ::

Republikon: stagnál a Fidesz, erősödik a Tisza, 8%-kal harmadik erő a Mi Hazánk

Már csak egy év van a 2026-os parlamenti választásig, így a Republikon Intézet egy kiterjesztett, 1500 fő bevonásával készült pártpreferencia-kutatást készített áprilisban. Az eredményekből az derült ki, hogy a Fidesz–KDNP népszerűsége egy helyben toporog, a Tisza viszont továbbra is növekszik. A jelenlegi adatok alapján a Mi Hazánk és a DK is parlamentbe jutna, írja az Index.

A Republikon Intézet legfrissebb pártpreferencia-kutatásából – amelyet április 9. és 18. között készítettek a szokásos 1000 helyett 1500 fő megkérdezésével – az derült ki, hogy a Fidesz–KDNP népszerűsége stagnál, míg legnagyobb kihívójuk, a Tisza Párt továbbra is emelkedőben van. „Egy évvel a 2026-os országgyűlési választás előtt úgy gondoltuk, kiemelten fontos, hogy politikai pillanatképet készítsünk, ami segít értelmezni a következő hónapok eseményeit” – írták.

Az eredményekből az olvasható ki, hogy a teljes népesség 32 százaléka szavazna a Tisza Pártra, ami 3 százalékpontos emelkedést jelent a márciusi adatokhoz képest, míg a Fidesz–KDNP mindössze 1 százalékos növekedést tudott csak elkönyvelni, így 28 százalékra módosítva a márciusi eredményt.

A pártválasztók körében az állás 39:35 a Tisza javára, Magyar Péter pártja 1 százalékpontot erősödött a pártválasztók körében, a Fidesz–KDNP változatlanul 35 százalékon áll.

Az intézet hozzátette, hogy a Tisza növekedési tendenciája a párt megalakulása óta töretlen, a jelenlegi 3 százalékot főleg a bizonytalan szavazókból sikerült összeszedni, de a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól is elhappoltak néhány szavazót. „A Kollár Kinga-ügy nem volt elég jelentős ahhoz, hogy csodafegyvernek bizonyuljon a kormánypártok számára” – fogalmaztak, de felhívták a figyelmet, hogy lassan indul a választások előtti „pénzosztás”, ami hozhat a Fidesznek szavazatokat.

A harmadik helyre a Mi Hazánk 8 és a Demokratikus Koalíció 7 százalékkal futott be a biztos pártválasztók körében – ezzel helyet cseréltek az előző hónapi álláshoz képest –, viszont a teljes népességre kivetítve csak 6-6 százalékot zsebelnének be, ha most lennének a választások. (A Republikon az EP-választás előtt 5,5%-ot mért a Mi Hazánknak, végül 6,71-et kaptak - a szerk.)

Az MKKP népszerűsége csökkent mindkét csoportban, 1 százalékkal a teljes népesség, 2 százalékponttal a biztos pártválasztók körében, így 3-3 százalékot zsebelt csak be, amivel hónapok óta először a parlamentbe való bekerülés küszöbe alá süllyedt a párt népszerűsége. Míg márciusban a Momentum, áprilisban a Tisza Párt harapott ki a kutyák táborából egy darabot.

A Momentum viszont hiába indult meg márciusban felfelé – köszönhetően a tüntetéshullámnak a gyülekezési törvény módosítása ellen –, az április már ismét fordított a tendencián, és mindkét csoportban 1-1 százalékot veszítettek. Így a teljes népességnél 2 százalékon, a biztos pártválasztóknál 3 százalékon állnak.

A Párbeszéd a teljes népesség és a pártválasztók körében is 2-2 százalékon áll, a Jobbik és az MSZP támogatottsága is 1-1 százalék, az LMP áprilisban 0-0 százalékon állt, továbbra is a választók 1 százaléka szavazna egyéb pártokra. A bizonytalanok aránya jelentősen csökkent, 23-ról 18 százalékra.