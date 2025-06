Sokáig úgy tűnt, hogy van érdekalapú számítás Orbán Viktor Pride-ellenes megszólalásaiban. A közvélemény-kutatások még ma is azt mutatták, hogy az emberek kicsivel több mint fele nem támogatja a menet megtartását, és a Fidesznek most minden olyan ügy jól jön, amiben valahogy társadalmi többséget tudnak találni maguk mögött. Ha még Magyar Péter is beugrott volna a témába, az lett volna az igazi nyereség a Fidesznek, de így sem látszott teljesen sikertelennek ez a tematizáció. A bénán sikerült betiltás, a rendőrségi jogászkodás azonban már jelezte, hogy számukra is kezd rossz irányba fordulni az ügy, ez a mai látvány, a rengeteg ember, a már-már a Békemenetre hasonlító távoli képek - és persze a Mi Hazánk kiemelt szerepe azonban biztosan nem hiányoztak a Fidesznek.