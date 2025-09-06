A gyülekezési törvény márciusi szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva betiltotta a rendőrség az október 4-re meghirdetett Pécs „Pride”-ot. A rendőrségi határozat szerint nem is tehettek mást, hiszen a tavasszal elfogadott törvény egyértelműen előírja: tilos olyan gyűlést tartani, amely a homoszexualitást népszerűsíti vagy megjeleníti, és a gyermekek védelme megelőzi a szabad gyülekezéshez való jogot is – szomorkodik a Telex.
„Ez a döntés súlyos csapás nemcsak az LMBTQ közösségére, hanem mindenkire, aki hisz az emberi jogokban, a szólásszabadságban és a békés gyülekezés jogában” – reagáltak a szervezők, és azt ígérték: a Pécs „Pride”-ot az eredeti időpontban megtartják. „Nem fogadjuk el, hogy elhallgattassanak minket. Nem hagyjuk, hogy megfélemlítsenek. Nem engedjük, hogy jogainkat lábbal tiporják.”
A hivatalos határozatban részletesen leírják a rendőrség (HK) és a szervezők (GySz) egyeztetését, amely során a rendőrség szerint megerősítést nyert, hogy a gyülekezés nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.
