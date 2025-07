Anyaország, Videók :: 2025. július 4. 08:38 ::

Orbán: "engem Pride-ügyben semmi sem rendíthet meg"

Ukrajna uniós tagsága, Brüsszel, aszályhelyzet, Pride és a kedvezményes, állami kamattámogatású ingatlanvásárlási hitel – ezek voltak a fő témái Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjújának. Szerinte a Voks 2025 szavazás jelzi, hogyan döntöttek a magyar emberek, és ha Brüsszel ezt nem veszi figyelembe, akkor tévúton jár. Ha minden uniós tagállamban lenne ilyen szavazás, mint nálunk, akkor mindenhol elutasítanák az ukrán csatlakozást – állította a miniszterelnök.



Orbánt idén semmi és senki sem állíthatta meg, hogy a betiltás ellenére minden idők legnagyobb Budapest "Pride"-ját szervezze meg (fotó: Waliduda Dániel)

– Ukrajna háborúban áll, ha felvesszük, felvesszük a háborút is – szögezte le, majd megismételte a szokásos paneleket. Így például azt, hogy az ukrán csatlakozás tönkreteszi a gazdaságunkat, és minél közelebb áll valaki Ukrajnához, annál nagyobbak a kockázatok. – Az ukrán uniós tagság nem fog létrejönni, mert nem tudnak minket kikerülni – tette hozzá. A végén nem lehet az európai emberek akarata nélkül felvenni az egyes országokat.

A Tisza Párt is csinált egy pártnépszavazást, ahol 60 százalék kiállt az ukrán uniós csatlakozás mellett – vetette fel a riporter. Orbán megjegyezte, hogy gúnyolodni több mint kétmillió ermberen szavazásán nem szabad, ezt politikus vagy zenész sem teheti meg. A kormányfő ezzel odaszúrt Azahriahnak is, aki nemrég szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz-szavazókat, igaz, később bocsánatot kért érte. – Magyarországon vannak olyanok, akik szerint lehet egyes csoportokon gúnyolódni, de így nem lehet beszélni egymással – tette hozzá a kormányfő.

Szerinte a magyar belpolitikát befolyásolni akaró erők nagyon dolgoznak, és „ezzel még lesz dolgunk” a nyáron vagy az ősz elején (ezzel már a korábban is emlegetett jogalkotási lépésekre, például az ellehetetetlenítési törvénytervezetre utalhatott). Brüsszel erőből oldaná meg az ukrán csatlakozást, és ennek része az ukrán titkosszolgálati akció is. Orbán jelezte: a terv az, hogy kell csinálni egy nagy pártot a kormányzópárt mellett, és velük kell megnyeretni a 2026-os választást, majd ezután végrehajtatni velük a brüsszeli terveket. Állítása szerint van egy Zelenszkij-terv is, amelynek része, hogy Szlovákia és Magyarország ne vásároljon orosz energiahordozót. De akkor Magyarországon a családok rezsiszámlája három és félszeresére nőne gázoldalon, míg a villany oldalán két és félszeresére, nem érti, hogy kérhet ilyet Brüsszel.

Szóba kerül az aszály és az öntözés is, állítása szerint Brüsszel és a Tisza Párt veszélyezteti a magyar gazdák ingyenes öntözését. Orbán jelezte, hogy növelni kell az öntözéssel érintett területek arányát, most 100-110 ezer hektárt öntözünk, de ezt meg kell háromszorozni. Az alföldi területeket meg kell menteni, kell egy nagy öntözési terv, ami nagy vonalakban elkészült, de sokkal több pénz kell hozzá, mint amit eddig fordítottak rá. Úgy látja, hogy a kalászosok esetében nincsen probléma, mert azokat már nagyrészt betakarították. A baj a kukorica és a napraforgó esetében van, ott kellene eső. A brüsszeliek és a „budai tiszás úrigyerekek” buborékban élnek, ezért nem képesek felmérni annak a következményeit, ha a gazdáknak piaci árat kellene fizetnie az öntözésért.

Orbán Viktor az ún. Pride-ról azt mondta, ő magára figyel ebben az ügyben, és azt hitte, hogy ez az ügy le van zárva. Azt gondolta a kormányfő, hogy ez a veszély elmúlt. Nyugaton általános tapasztalat, hogy az érzékenyítés erőteljesen zajlik. Azt hittem 2022-ben a magyarok megvédték magukat ezzel szemben, mivel 3,7 millió ember nemet mondott erre, míg 190 ezren támogatták.

Az ellenzék úgy döntött, hogy ők egyesülnek a Pride témája mentén – mondta a kormányfő. Engem Pride ügyben semmi sem rendíthet meg, mert 3,7 millióan nemet mondtak, de akik elmentek demonstrálni, azoknak is megvan a maga joga a demonstráláshoz, ezért nem érdemes ezzel foglalkozni. Bár be van tiltva, mégis arról beszélt egy demonstráló, hogy ő már óvodás korban is érzékenyítene, erről a veszélyről beszélni kell, és nem szabad engedni – mondta a kormányfő.

Két számot érdemes tudni Orbán szerint az első lakásvásárlók három százalékos hitele kapcsán: az egyik az, hogy Magyarországon a 40 év feletti emberek 80 százaléka saját lakásban lakik, ám 40 év alattiaknak csak 40 százaléka lakik saját lakásban. Most 50 millió forintos hitelt ajánlanak a fiataloknak 10 százalékos önrésszel, az övék a pálya, éljenek vele – tette hozzá.

(Magyar Hang - Mandiner nyomán)

Kapcsolódó: