Anyaország :: 2025. szeptember 23. 19:10 ::

Toroczkai: nemcsak a maffiát, hanem az emberek pénzét szivattyúzó rendszert is fel kell számolni!

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője a "végrehajtó-maffia" ellen, a végrehajtás igazságosabbá tétele érdekében szólalt fel ma a parlamentben.



Közölte: frakciója törvényjavaslatot nyújt be, amelyben a végrehajtói rendszer nonprofittá tételét indítványozzák, valamint "tartozássapka" bevezetését, amely szándékaik szerint megakadályozná, hogy a néhány száz vagy ezer forintos tartozásokból - például be nem fizetett közüzemi számlákból, parkolási büntetésekből vagy tömegközlekedési pótdíjakból - több százezer forintos adósság legyen a végrehajtási eljárás végén. Felszólította a kormányt a devizahitelesek kárpótlására is.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára arra kérte a Mi Hazánk frakcióvezetőjét, hogy ne keltsen hangulatot azok ellen, akik a bírósági ítéleteket végrehajtják. Hangsúlyozta: a bírósági eljárás része a végrehajtás, amire akkor van szükség, ha a felek nem teljesítik az ítéletet, az adós önként nem teljesít.

A végrehajtó nem saját akaratából indít végrehajtást, hanem bírósági kontroll alatt tevékenykedik - mutatott rá, hozzátéve, hogy a végrehajtók munkáját a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága folyamatosan ellenőrzi.

Az államtitkár arra is kitért: 2010-től a kormány tucatnyi intézkedést hozott a devizahitelesek megsegítése érdekében.

(MTI)