Egy aggódó feleség küldte az alábbi levelet és képeket Novák Elődnek:

Nem tudom, hova fordulhatnék. Sajnos nem tudok tovább elsiklani afelett, amiket a mai nap láttam. Ez már nem az első eset... Sokadik.

Magyar Honvédség... Ilyen mocskot kell ennie a katonáinknak? Gyakorlatok ide-oda... Enni meg lassan nem esznek. Egyre jobban csak hányinger, és csalódás.

Tényleg lehet még lejjebb süllyedni.

Penészes csoki, penészes alma, ami nem is friss.... Megmaradt, átdátumozott, élelmiszernek nem mondható valamiket adnak?! Konzervek, energiaitalok, csokihalmok... és még elvárják, hogy jól teljesíts a fizikain.

De hetekig ezt a szemetet edd, ha nem akarsz éhen halni. Harcoló beosztású katonákat be se engedik az étkezdébe meleg ételt enni... Ennyibe vannak nézve???

A médiában meg azt adják elő, hogy csak jó és sikeres dolgok történnek...

Persze... (Tudtommal volt régebben is ilyen panasz, akkor kivonult a média, és előadták hogy terülj-terülj asztalkám van mindig a katonáknak...)