Nébih: súlyos higiéniai hibák egy baracskai sütőipari üzemben

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményeket állapítottak meg egy baracskai sütőipari üzem ellenőrzésekor. A hatóság a feltárt jogsértések miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette, és csaknem fél tonna élelmiszert vont ki a forgalomból - jelentette be kedden a hivatal.

Az eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van, tették hozzá.

A baracskai sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat tártak fel a Nébih szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során. Az üzem egész területe koszos, szennyezett, takarítatlan volt, több helyiségben a kézmosóknál hiányoztak a higiénikus kézmosás feltételei. Élő és elpusztult rovarok (muslica, légy, csótány) voltak az üzem egész területén. A kelesztő szekrényekből a kondenzvíz a padozatra és egy vödörbe folyt. A kelesztő, sütő helyiségben található tálcák koszosak, erősen szennyezettek, a péklapát vége töredezett volt - részletezte a közlemény.

A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított panírmorzsa és pizza élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomonkövetési dokumentációt nem vezetett.

A Nébih a súlyos hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette, és 9 tétel, összesen 488,84 kg nem nyomonkövethető, valamint lejárt minőségmegőrzési és -fogyaszthatósági idejű élelmiszert vont ki haladéktalanul a forgalomból, valamint megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását.

A szakemberek elrendelték az üzemben előállított, még megfelelő minőségmegőrzési idővel rendelkező panírmorzsa és pizzatételek forgalomból való visszahívását is.

Az egység az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági hibák és hiányosságok javítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően, folytathatta tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása még folyamatban van - közölte a Nébih.

Az érintett vállalkozás adatai:

Jogsértő neve: 70-es Közért Kft.

Jogsértő címe: székhely: 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor u. 82.; ellenőrzés helye: 2471 Baracska, Országút 27/B.

A jogsértés időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselő neve: Szenttamási Egon

(Nébih - MTI nyomán)