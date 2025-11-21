Anyaország, Videók :: 2025. november 21. 15:37 ::

Ötpontos nyugdíjügyi reformjavaslatot nyújt be a Mi Hazánk

A nyugdíjminimum összege 2008 óta változatlanul és elfogadhatatlanul gyalázatosan alacsony, 28 500 Ft. A nyugdíjak egyre inkább elszakadnak a keresetektől: 2010-ben az átlagnyugdíj még a nettó átlagkereset háromnegyedét, ma már csak a 55%-át teszi ki. A férfiak 38%-a nem éli meg a nyugdíjkorhatárt, a fizikai munkát végző férfiak 50%-a meghal nyugdíjba menetele előtt. Jelenleg minden ötödik, 2030-ban minden negyedik, 2050 után minden harmadik magyar 65 évesnél idősebb lesz, a munkáltatói és munkavállalói befizetések nem fedezik a nyugdíjkiadásokat. A hiányt már 2026-ban is 626 milliárd Ft költségvetési hozzájárulással kell kipótolni, ráadásul ez a 14. havi nyugdíj fedezetét még nem tartalmazza, egy hetiét sem – sorolta a problémákat Novák Előd a Mi Hazánk elelnökeként, majd Vidó Attila kabinetvezetővel a párt ötpontos megoldási javaslatát ismertette a társadalmi igazságosság megteremtése érdekében, derül ki a videó felvezetőjéből.