Anyaország :: 2026. február 2. 14:47 ::

"A baloldal utolsó reménysugara egy ingyenélő fideszes"

A Demokratikus Koalíció kezdeményezésére a rezsicsökkentés ügyében tartott rendkívüli ülést az Országgyűlés. A napirend előtti vitán még részt vettek a kormánypárti politikusok, viszont az ülés további részén nem, ami határozatképesség hiányában hamar véget ért, írja az Index.

Felszólalása során a mi hazánkos Apáti István kijelentette: "teljes beismerése az önök gazdaságpolitikai kudarcának, hogy három hét átlagosnál hidegebb időjárása miatt be kell avatkozni. Normálisan, jól működő országban, normális munkabérek mellett ez elképzelhetetlen lenne."

A Mi Hazánk képviselője szerint elégtelen a rezsistop is, a programjukkal kétszer jobban járnának a háztartások. Apáti István azt is követelte, hogy csökkentsék az áramnál kiszabott rendszerhasználati díjat. Apáti István arra is felhívta a figyelmet, egy évvel korábban ki kell vágni a tűzifát, és tartalékolni a kritikus időszakokra, hogy ne vizes fát kapjanak az emberek.

A Mi Hazánk politikusa arról is beszélt, hogy "adott két szélsőséges párt, a Fidesz és a Tisza, ami agresszíven, program nélkül marakodik a hatalomért, különösebb rendezőelvek nélkül. Itt van a harmadik út is, a Mi Hazánk, amely értékelven szerveződik, csak nekünk van programunk, gyűlöletmentes kampányt folytatunk".

"Milyen nyomorúságos állapotban lehet az a baloldal, amelyiknek az utolsó reménysugara egy ingyenélő fideszes?" – tette fel a kérdést Apáti István, aki a Fidesznek is odaszúrt Magyar Péterrel kapcsolatban:

a saját nevelésű játékosukat szabadították az országra!

Válaszában Czepek Gábor közölte: "tíz háztartásból tíz rezsicsökkentett áron vásárol távhőt, tíz háztartásból kilenc rezsicsökkentett áron vásárol gázt, tíz háztartásból nyolc rezsicsökkentett áron vásárol villanyt. Nincs még egy ilyen rendszer Európában."

Az államtitkár ezután a januári rezsistop már bejelentett részleteit ismertette, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszerhasználati díjtól függetlenül bruttó hatósági áras az áram Magyarországon.