Egy 21 éves miskolci férfi tűnt el 2026. január 26-án Brüsszelben, Belgium területén. A kapcsolat aznap este szakadt meg vele, azóta hollétéről sem a családnak, sem a hatóságoknak nincs információjuk.
A férfi Hollandiából indult haza FlixBus-járattal. Utolsó üzenetét 22 óra 30 perckor küldte, amelyben arról számolt be, hogy Brüsszelben tartózkodik. Ezt követően a telefonja kikapcsolt állapotba került, és azóta nem volt elérhető.
A rendőrség hivatalos körözése szerint a keresett személy 166–170 centiméter magas, közepes testalkatú, rövid barna hajú, barna szemű férfi. Megkülönböztető jegye, hogy valamelyik combján egy ismeretlen tetoválás található.
Az ügyben a Miskolci Rendőrkapitányság jár el. A hatóságok kérik mindazokat, akik Brüsszelben látták a férfit, vagy bármilyen érdemi információval rendelkeznek eltűnésével kapcsolatban, haladéktalanul jelentkezzenek. Bejelentést a +36 46 514 511-es telefonszámon lehet tenni, a hivatalos körözés a Police.hu oldalán érhető el. A család abban bízik, hogy a nyilvánosság segítségével mielőbb sikerül nyomára bukkanni, írja az Index.