Anyaország :: 2026. február 3. 10:15 ::

Eltűnt egy miskolci fiatalember Brüsszelben

Egy 21 éves miskolci férfi tűnt el 2026. január 26-án Brüsszelben, Belgium területén. A kapcsolat aznap este szakadt meg vele, azóta hollétéről sem a családnak, sem a hatóságoknak nincs információjuk.

A férfi Hollandiából indult haza FlixBus-járattal. Utolsó üzenetét 22 óra 30 perckor küldte, amelyben arról számolt be, hogy Brüsszelben tartózkodik. Ezt követően a telefonja kikapcsolt állapotba került, és azóta nem volt elérhető.

A rendőrség hivatalos körözése szerint a keresett személy 166–170 centiméter magas, közepes testalkatú, rövid barna hajú, barna szemű férfi. Megkülönböztető jegye, hogy valamelyik combján egy ismeretlen tetoválás található.



Petró Zoltán