Pest Vármegyei Kormányhivatal: újra hatályos a Samsung egységes környezethasználati engedélye

A Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye újra hatályossá válik, valamennyi módosítására kiterjedően - közölte a Pest Vármegyei Kormányhivatal az MTI-vel.

Közleményük szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal február 10-én kapta meg azt a végzést, amely szerint a Kúria helyt adott a Kormányhivatal felülvizsgálati kérelmének, és megállapította, hogy az eljárt törvényszék helytelenül értelmezte az irányadó közigazgatási peres és anyagi jogszabályokat.

Ez azt jelenti, hogy a Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye, valamennyi módosítására kiterjedően újra hatályossá válik - ismertetik.

Hangsúlyozták, hogy a gyár működését a kormányhivatal ezután is folyamatosan és szigorúan ellenőrzi az ott dolgozók és a környezet védelme érdekében, az esetleges jogsértések pedig kemény hatósági fellépést vonnak maguk után. Ez így volt eddig is, hiszen az elmúlt években a kormányhivatal összesen többszáz millió forint bírságot szabott ki a vállalatra. A még szigorúbb hatósági fellépés érdekében a kormány a kiszabható bírságokat a közelmúltban jelentősen megemelte, van, amelyiket tízszeresére - olvasható a közleményben.