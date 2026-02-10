Anyaország :: 2026. február 10. 17:00 ::

Szijjártó óriási hazugságcunamiról beszélt a Samsung-ügy kapcsán - a Telex válaszul bemutatta a hatósági jegyzőkönyveket

„Nem borítottak ki semmilyen ügyet. Egy álhírt közöltek. Egy óriási álhírt, egy óriási hazugságcunamit, és ebbe kevertek bele engem is, teljesen alaptalanul. Tehát a rám vonatkozó állításaik szemenszedett hazugságok. [Úgyhogy] a Telex ellen is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megtesszük” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden reggel Németh Balázsnak az Igazság Órája műsor adásában.



Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó arra a hétfői cikkre reagált, amelyben azt írták, hogy a Samsungban 2022-ben rendkívül súlyos munkavédelmi hiányosságok voltak, és erről a kormányban is tudtak. Több, egymástól független forrásra hivatkozva azt is közölték, hogy a problémák miatt annak idején Rogán Antal a gyár bezáratása ellen érvelt, míg Szijjártó a Samsung támogatói közé tartozott.

Szijjártó később a Telex kérdésére nem volt hajlandó elárulni, hogy szerinte a cikk pontosan melyik állítása nem igaz. Több visszakérdezést is azzal utasított el, hogy állítása szerint a cikk megjelenése előtt nem keresték meg. "Ez nem igaz, a január 21-én neki küldött kérdésünket az erről szóló videónkban nyilvánosságra hoztuk" - írja a lap.

Beszédes, hogy az ügyre a kormányzatból Szijjártó Péteren kívül senki nem reagált, és hogy Szijjártó Facebook-posztjában elsődlegesen nem a Telexet, hanem a cikkükre reagáló Magyar Pétert támadta. Az viszont, hogy Szijjártó a cikket „óriási hazugságcunaminak” nevezte, azt sugallja, hogy a cikk fő állításait is tagadja.

Hogy megnézzük, azok mennyire állják meg a helyüket, érdemes felidézni, mik szerepelnek a Pest Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi vizsgálatainak jegyzőkönyveiben, amelyeket Bodnár Zsuzsa, az Átlátszó újságírója kért ki, írja a Telex. Alább a folytatás és az általuk közzétett dokumentumok.

Már 2021 elején jelezték a Samsungnak, hogy nagy a baj

Az első, 2021-ben indított és 2022-ben lezárt hatósági vizsgálat során állapították meg, hogy a gyár mixing részlegét egy külsős cég már 2021 februárjában vizsgálta, és egy 2021. májusi szakvéleményben arra jutott, hogy a gyár szűrőelemei 2,4 mikrométer átlagos szemcseméretű por hatékony leválasztására alkalmasak, a gyárban azonban ennél jóval kisebb, 0,3 mikrométeres szemcseméretű porok keletkeznek.



Forrás: a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata

2021 májusában egy másik cég, a Wessling Hungary Kft. is légtérmérést végzett a mixing és coating területeken, amelyek szerint 11 munkaállomásból 4 esetében, és 9 munkakörből 7 esetében mértek a határérték feletti vegyianyag-koncentrációt.



Forrás: a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata

2021 decemberében egy harmadik cég, a Bálint Analitika Kft. is megmérte, milyen levegőt szív be 4 operátori beosztásban lévő munkás. A vizsgálati jegyzőkönyv szerint az egyik munkásnál a nikkel koncentrációja a határérték 6-szorosa, egy másik munkásnál annak 20-szorosa volt. A munkavédelmi hatóság szerint ez a mérés bizonyítja, hogy a majdnem egy évvel korábban a KG Filter által feltárt hibákat a cég nem javította ki.



Forrás: a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata

A munkavédelmi hatóság az ellenőrzések során összesen kilenc szabálytalanságot tárt fel, amelyek szerint a cég 23 munkavállalóját súlyosan veszélyeztette, kétszeres munkavédelmi normasértést követett el.



Forrás: a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata

A büntetésről szóló határozatot a munkavédelmi hatóság 2022. március 11-én állította ki. A dátumnak azért van jelentősége, mert a hétfői cikkünkben azt írtuk, hogy a kormány egy évvel később, 2023 elején tudott már a súlyos munkavédelmi hiányosságokról, és 2023 tavaszán mérlegelte a gyár bezárását.

A második eljárás

2022. szeptember 8-án a Samsung maga jelezte a munkavédelmi hatóságnak, hogy több dolgozóját a határértéket meghaladó mennyiségű nikkel belégzésének tette ki. A hatóság újra vizsgálatot indított a céggel szemben, ennek során megállapították, hogy 2022 augusztusában egy negyedik cég, a Bio-Kalibra Bt. is légszennyezettség-mérést végzett a munkaterületen, amely szerint a gyár különböző pontjain a határértéket 3-5-szörösen meghaladó mennyiségű nikkel és NMP volt a levegőben. Ez a probléma az akkori mérés szerint 25 főt érintett.



Forrás: a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata

Az év júniusa és szeptembere között a cégnél karbantartást végeztek, de annak végén nem ellenőrizték, hogy a szennyezést sikerült-e megszüntetni. A munkavédelmi hatóság megállapította, hogy nem sikerült, hiszen szeptemberben és októberben újabb mérgezésekről kaptak jelzést.



Forrás: a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata

A munkavédelmi hatóság ebben a határozatában már felsorolja, milyen nikkelszennyezésekről kaptak jelzést.



Forrás: a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata

A hatóság ebben az esetben ötféle szabálytalanságot állapított meg, köztük azt, hogy a porbetöltés területén szabad szemmel látható volt a por lerakódása.



Forrás: a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata

Ezt a második eljárást 2023. február 7-én zárták le, tehát szintén az előtt, hogy a Telex értesülései szerint 2023 tavaszán egy kormányülésen tárgyaltak volna a Samsung működésének lehetséges felfüggesztéséről.

És akkor jön a 275-szörös mérgezés

2023 elején a Samsung ismét jelezte a munkavédelmi hatóságnak, hogy a légtérmérések szerint több tucat munkavállalóját tette ki nagy mennyiségben mérgező és rákkeltő vegyi anyagok belégzésének. Itt van olyan eset, amikor a határértéket 39-szeresen, 40-szeresen vagy 56-szorosan lépte át a nehézfémek koncentrációja.

A dokumentumban pedig szerepel az az ominózus légtérmérés is, amelyen a határértéket többszázszorosan meghaladó vegyianyag-koncentráció jött ki. Egészen pontosan március 9-én mérték a notching területen a 7-es és 8-as számú operátor légszennyezését, ahol a kobalt koncentrációja a határérték 15,8-szorosa, a nikkelé pedig 265,9-szerese volt. Az összes légszennyező anyag kombinált hatása 275,4-szeres határérték-túllépésre jött ki.



Forrás: a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata

A munkavédelmi hatóság ebben, a harmadik jelentésében hívta fel rá a figyelmet, hogy a KG Filter Kft. majdnem két évvel korábbi, 2021-es szakvéleményében már jelezte a problémákat, de azokat nem javították ki. Ahogy írják: a „légszennyezettség mérések eredménye és az újabb és újabb fokozott expozíciós esetek is alátámasztják, hogy a légtechnikai rendszer hatékonysága nem megfelelő”:



Forrás: a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata

A hatóság tehát feketén-fehér leírta, hogy a vállalat annak ellenére nem javította ki a mérgezéseket okozó hibát, hogy arra már két évvel korábban felhívták a figyelmüket.

A Telexhez eljutott dokumentumok között vannak olyan jegyzőkönyvek, amelyek a fentieknél súlyosabb határérték-átlépéseket tartalmaznak, ezeket azonban forrásvédelmi okok miatt nem hozzuk nyilvánosságra. Úgy tudjuk azonban, hogy ezek az Alkotmányvédelmi Hivatalon keresztül a kormányhoz is eljutottak, amely 2023 tavaszán tárgyalt azokról.

A dokumentumból egyértelműen látszik, hogy a munkavédelmi hatóság tudott a rendkívül súlyos, 275,4-szeres határérték-túllépésről, mégsem függesztette fel a Samsung működését. Ahogy a cikkünkben is írtuk, a munkavédelmi hatóság felügyeleti szerve a Miniszterelnökség.

A kormányhivatal – amelyhez a munkavédelmi hatóság tartozik – kedden közleményben reagált hétfői cikkünkre. Ebben azt írták, hogy „a Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet”. Azt nem állították, hogy a Samsung nem veszélyeztette a saját dolgozóit, hiszen ezt korábban ők maguk állapították meg.

Korábban írtuk: