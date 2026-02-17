Anyaország :: 2026. február 17. 17:32 ::

Szakszervezetet alapítottak a gödi Samsung gyárban

Szakszervezeti alapszervezetet alapított a munkások egy csoportja a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárában – tájékoztatta a Telexet Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke. A szakszervezet megalakulását a mai napon bejelentették a vállalatnak.

A Samsung SDI gödi gyárában évek óta több ezren dolgoznak, de a legtöbb hasonló méretű üzemmel ellentétben itt soha nem sikerült szakszervezetet alapítani. A Telex korábban úgy értesült, hogy egy időben voltak ilyen próbálkozások, de azokat elfojtották.

Most az újabb fejlemények után a Magyar Szakszervezeti Szövetség segélyvonalat indított a cég jelenlegi és egykori dolgozóinak. Az erről szóló információkról később többnyelvű plakátokat helyeztek ki a Samsung munkásszállói környékén.

Keddre aztán elég samsungos dolgozót sikerült összegyűjteni, hogy szakszervezetet alapíthassanak a gyárban. Az erről szóló tájékoztatást a VDSZ még kedden elküldte a Samsungnak.