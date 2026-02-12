Anyaország :: 2026. február 12. 18:46 ::

Kirúgták vagy megfélemlítették a gödi Samsungnál azokat, akik munkavállalói szervezetet akartak alapítani

Megtiltották a szakszervezet létrehozását – ez volt az egyik oka annak, hogy az országos botrány középpontjába került gödi Samsung gyárban maguk a munkavállalók nem lázongtak a munkakörülmények miatt, vagy legalábbis nem lehet tudni róla.

Elvileg több ezer embert veszélyeztetett a gyár hibásnak tűnő technológiája, ám jelenleg sincs információ arról, hogy tömegesen hagynák ott az állásukat a munkások.

A legutóbbi hivatalos adatok szerint, vagyis 2024-ben 3866 dolgozója volt a gyárnak, elvileg tehát több ezer embert veszélyeztetett a gyár hibásnak tűnő technológiája. A VDSZ (Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) elnöke, Székely Tamás a HVG-nek azt mondta: ahogy az összes akkumulátorgyárban, úgy a Samsung SDI Zrt.-nél is megpróbáltak létrehozni érdekképviseletet, de ez az igyekezet már évekkel ezelőtt eredménytelen volt.

– Irtották, üldözték azokat, akik szakszervezetet akartak alapítani – magyarázta Székely, hozzátéve, többen elveszítették az állásukat, akik ilyennel próbálkoztak, vagy a megfélemlítés hatására egy idő után már a telefont sem vették fel azok, akik eredetileg szerettek volna érdekképviseletet. Így a VDSZ is a kapun kívül rekedt, nem tudott segítséget nyújtani a dolgozóknak.

A szakszervezeti vezető szerint a dél-koreai cég célja az volt, hogy ne derüljenek ki a hiányosságok, ami jelentős versenyelőnyt eredményez a többi akkumulátorgyárral szemben.

(24 - hvg nyomán)