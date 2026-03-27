Anyaország :: 2026. március 27. 13:31 ::

Orbán szuverenitáspozás közben azzal veregette hátba magát, hogy multicégek településeinek nevezte a magyar nagyvárosokat

Az agrárium jövője a nemzet függetlenségének és szuverenitásának egyik legfontosabb kérdése, ezért a vidékfejlesztés a következő négy év egyik legfontosabb feladata - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Mezőfalván.

A kormányfő a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által a júniusi NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow felvezető eseményeként rendezett Vetési nap megnyitóján kiemelte: a vidékfejlesztést illetően két irány van, az egyik a vidék újraiparosítása, a másik a feldolgozó- és élelmiszeripar megerősítése.

Kifejtette: a vidék újraiparosítása látványos (amit közpénzmilliárdokkal keményen megtoltak, nehogy a multiknak túl drága legyen - a szerk.), "Kecskemétből Mercedes-város lett, Nyíregyházából Lego-város, Debrecen lassan BMW-város lesz, Szeged meg BYD". (Göd pedig a mérgező akkumulátorgyáras Samsungé, Esztergom - a munkavállalói jogaikra gondolni merőket kirúgó Suzukié - igaz, már régebb óta, de Orbánék szélesítették ki a jogaikat a dolgopzókkal szemben, és folytathanánk a sort - a szerk.) A vidék újraiparosítása jól halad, ezért a következő négy év legnagyobb feladata a feldolgozó- és élelmiszeripar megerősítése lesz - vélekedett.

Orbán Viktor szerint ahhoz, hogy az élelmiszer- és a feldolgozóipar megerősödjön, "meg kell akadályozni, hogy az érdekeinkkel ellentétes szabályokat erőltessenek ránk", arra kell törekedni, hogy "a föld is, meg a feldolgozóipari tulajdon is magyar kézben legyen", valamint az is fontos, hogy ne vigyék el a hasznot, vagyis "a vetőmagtól a kiskereskedelemig mindent magyar ellenőrzés alatt kell tartani".

Azt is mondta: ha a mezőgazdaságot belehelyezzük a nemzetgazdaság összefüggésébe, akkor négy nagy kiemelt iránya lesz a gazdaságfejlesztésnek a következő négy évben. Az első az elektromos autóipar, a második a gyógyszeripar, a harmadik a hadiipar és a negyedik az élelmiszeripar, a magyar feldolgozóipar újraépítése - közölte.

A miniszterelnök kijelentette: jelenleg a víz tűnik a mezőgazdaság legfontosabb kérdésének, hiszen "Magyarország elvileg édesvíz-nagyhatalom, csak nem jól csináljuk" ennek hasznosítását.

Felidézte: a 19. századi vízszabályozás idején az volt az alapgondolat, hogy a vízzel szemben védekezni kell, elkerülve az árvizeket, most viszont nem levezetni, hanem megtartani kell a vizet. (Amíg a Mi Hazánk nem állt bele ebbe az ügybe, addig valahogy nem sikerült rájönniük erre a "nagy kormányzóképességűeknek" - a szerk.)

A következő kormánynak az lesz a feladata, hogy minél több vizet benntartson az országban, és a gazdák számára rendelkezésre tudja bocsátani azt - jelentette ki, tározókat, csatornákat nevezve szükségesnek.

Azt ígérte, hogy a következő kormányprogramban önálló fejezetet kap az elsősorban erre a kérdésre fókuszáló Alföld-program.

A kormányfő kiemelte: fenyegetést jelent a hazai mezőgazdaság számára az Európai Unió által kötött Mercosur-megállapodás, amelynek következtében a magyar gazdák termékeit kiszorító latin-amerikai áruk jelenhetnének meg a hazai piacon, ezért olyan parlamenti többséget kell elérni, amely megakadályozza a megállapodás magyarországi hatálybalépését.

Az ukránok "kemény csávók" - mondta cigányosan

Az ukránokat nem szabad beengednünk az Európai Unióba - tette hozzá Orbán Viktor, megemlítve, hogy a szomszédos ország felvétele nemcsak a háborút hozná be a közösségbe, de az ott alkalmazott, lazább szabályok által lehetővé tett olcsóbb termelés megölné a ma ismert európai mezőgazdasági rendszert.

Ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk, Magyarországnak nemzeti érzelmű, a vidék iránt elkötelezett kormányra van szüksége - jelentette ki, hangsúlyozva, hogy készen áll a jövőben is az ilyen kormányzásra.

Ukrajna uniós tagsága kapcsán Orbán Viktor kiemelte: az ukránok "kemény csávók ", "férfiak", "hősiesen küzdenek egy eléggé reménytelen háborúban", de keményen dolgoznak a gazdaságban is. Emlékeztetett: az ukrajnai háború kitörésekor Magyarország segítette a menekülőket. Mindent megtettünk az ukránok érdekében, ami a keresztény embertől elvárható, nem tartozunk semmivel. Az európai uniós tagsággal nem tartozunk, az arról szól, hogy szolgálja-e az érdekünket az unió megnagyobbítása - jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor szólt arról is: az elmúlt időben csupa olyan válságot kellett elhárítani, "amit nem mi okoztunk". Ilyen volt a háború, ami blokkolja a gazdaságot - idézte fel.

Azt mondta: négy évvel ezelőtt két dolgot vállalt. Az első, hogy "kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból", és ez sikerült is - emlékeztetett.

Közölte: a másik, hogy hiába blokkolja a háború a gazdaságot, "nem adjuk fel a céljainkat, dolgozni fogunk, és a lassító és nehezítő körülmények ellenére is haladtunk". Visszaadták a 13. havi nyugdíjat, bevezették a 14. havit, 1 százalékos növekedés mellett csináltak 11 százalékos minimálbér-emelést, az agrártámogatásokat megemelték, a családtámogatásokat megkétszerezték, továbbá az országnak soha nem volt még olyan magas a deviza- és aranytartaléka, mint most - sorolta.

A kormányfő hangsúlyozta: "mi egy vidéki kormány vagyunk". Azt szokták mondani, a városi levegő szabaddá tesz, "ennek a párja az az, hogy a vidéki levegő meg magyarrá tesz" - fogalmazott. Hozzáfűzte: "számunkra a legfontosabb Magyarország szabadsága és függetlensége".

Beszéde végén a jelenlévők támogatását kérve hangsúlyozta: ahogy az elmúlt négy évben szolgálták és szolgálta ő is személyesen a magyar vidék érdekét, ahogy az elmúlt négy évben kívül tartották, kívül tartotta az országot a háborún, úgy kész minderre a jövőben is, amennyiben megnyerik a választást.

(MTI)