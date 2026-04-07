A ma estére tervezett népirtás előtt telefonon magasztalta Trump Orbánt

J. D. Vance április 7-én érkezett Budapestre, ahol Orbán Viktorral tárgyalt, majd közös sajtótájékoztatót tartottak a Karmelita kolostorban. 17 órakor nagyszabású rendezvényt is tartanak a magyar–amerikai barátság napja alkalmából.

A délutáni nagygyűlés helyszíne az MTK Sportpark, ahol J. D. Vance és Orbán Viktor is beszédet mond.

J. D. Vance beszéde elején telefonon felhívta Donald Trumpot.

– Imádom Magyarországot, imádom Viktort. Elképesztő ember, nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Nem engedte, hogy megtámadják az országát, biztonságban tartotta Magyarországot, fantasztikus munkát végzett – mondta az Egyesült Államok elnöke, hozzátéve:

Nagyon nagy híve vagyok Orbán Viktornak, nagy megtiszteltetés, hogy önökhöz szólhatok. Briliáns emberek önök, és olyan ember a vezetőjük, aki erősen, jól tartotta az országot. Nincsenek azok a problémák Magyarországon, amelyek sok más országban megvannak, ez Orbán Viktor miatt van.

Vance, at a campaign rally with Orban, begins his speech by getting Trump on the phone. Trump says, "remember this -- Viktor didn't allow people to storm your country and invade your country like other people have, and ruin your country frankly. He's kept your country good. He's… pic.twitter.com/iQLGHsXUHv April 7, 2026

(Index nyomán)